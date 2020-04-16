Gündem Ankarada 1 milyon lira değerinde tespih ve doğal taş ele geçirildi
ANKARA

Ankara'da 1 milyon lira değerinde tespih ve doğal taş ele geçirildi

Ankara'da 1 milyon lira değerinde tespih ve doğal taş ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'da bir iş yerine yapılan baskında, yaklaşık 1 milyon lira değerinde olan mamut, balina ve fil dişi ile gergedan boynuzundan imal edilen 124 adet tespih ile 47 adet doğal taş ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu bildirildi.
Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Alo 136' Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na Ankara'da bir iş yerinde, nesli tükenmiş ya da tehlike altında olduğu için ticareti yasaklanan hayvanların boynuzlarından ve dişlerinden imal edilen tespihlerin satıldığı bilgisi geldi. Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi.

DHA
Mamut, balina ve fil dişi ile gergedan boynuzundan imal edilen 124 adet tespih ile 47 adet doğal taş ele geçirildi.
  • Baskında balina, mamut, ve fil dişi ile gergedan boynuzundan imal edilmiş 124 adet tespih ve tespih yapımında kullanılan çoğunluğu kehribar 47 adet değerli taş ele geçirildi.

DHA
Ticareti yasaklanan ürünlerden üretilen tespihler ile taşlara el konuldu.

'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CİTES) kapsamında ticareti yasaklanan ürünlerden üretilen tespihler ile taşlara el konuldu.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu bildirildi. İş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar: Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde
GÜNDEM
Tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar: Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde

İstanbul’da bir milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın
GÜNDEM
İstanbul’da bir milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın
Abone Ol Google News
Kurtuluyoruz

Kurtuluyoruz

​Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Artış hızı kırıldı...
Tüyler ürperten görüntü

Tüyler ürperten görüntü

Virüsün merkezi New York'ta cenaze evleri ve morglar doldu taştı.
Evime ekmekgötüremiyorum

Evime ekmek
götüremiyorum

İBB'nin ödeme yapmadığı firma çalışanları isyanda.
“Virüsten ölmeyi bekliyorum"

“Virüsten ölmeyi bekliyorum"

​Milyonlar #evdekal'ırken sorumsuzlar salgına davetiye çıkarıyor.
Şaşkına çeviren olay

Şaşkına çeviren olay

​Koronavirüsten ölen kişinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Almanya'da koronavirüste bir ilk

Almanya'da koronavirüste bir ilk

​Merkel'in açıklamasının hemen ardından korkunç rakamlar geldi.

Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.

İş kazası sayıldı

İş kazası sayıldı

​Yargıtay'dan virüsten ölen şoför için emsal karar!
Siyah<br>maskeye dikkat

Siyah
maskeye dikkat

Dikkat çeken açıklama geldi: Ancak süs olur.
İşte korona tabutu

İşte korona tabutu

Sivas'ta üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç ediliyor.
Bu ülke için ilk

Bu ülke için ilk

YÖK Başkanı, ilkleri barındıran yasayı anlattı.
Akılalmaz görüntü

Akılalmaz görüntü

​Bursa semt pazarında koronavirüs tedbirlerine kulak asan yok.
Dikkat çeken<br>maske kararı!

Dikkat çeken
maske kararı!

Meclis'e gönderilen torba yasa tasarısında yer aldı.
Yıldızlara <br>yol göründü

Yıldızlara
yol göründü

​Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu.
İlginç yolculuğa<br> bin 360 TL ceza

İlginç yolculuğa
bin 360 TL ceza

​'Koronaya karşı mesaj vermek istedik.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.