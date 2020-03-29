Gündem İstanbulda bir milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın
İSTANBUL

İstanbul’da bir milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın

İstanbul Okmeydanı’nda polis ekipleri, koronavirüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan şahıslara yönelik bir tekstil atölyesine baskın düzenledi. Çalışanların neye uğradığını şaşırdığı baskında sağlıksız koşullarda üretilen çok sayıda maskeye el konulurken, bir milyon adet sipariş aldığını belirten Suriyeli iş yeri sahibi ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Okmeydanı’nda polis sağlıksız koşullarda sahte maske üretimi yapılan atölyeye baskın yaptı.
İstanbul Okmeydanı’nda polis sağlıksız koşullarda sahte maske üretimi yapılan atölyeye baskın yaptı.

Dünyayı saran koronavirüsü salgını nedeniyle her geçen gün vaka ve ölüm sayıları artarken, bu durumu fırsata çevirmeye çalışan şahıslara Beyoğlu polisi göz açtırmıyor.

Okmeydanı’nda polis sağlıksız koşullarda sahte maske üretimi yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine hemen harekete geçen Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Piyalepaşa Çavuşoğlu Sokak üzerindeki bir tekstil atölyesine dün saat 16.00 sıralarında baskın düzenledi.

Baskında atölyedeki çalışanların maske ürettiğini gören polis, kendini iş yeri sahibi olarak tanıtan Suriye uyruklu Mohammed Alsayed A’ya izin belgesinin olup olmadığını sordu. Şahsın herhangi bir belgeye sahip olmadığını ifade etmesi üzerine polis içeride kontrol ve tespit yapmaya başladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 375 adet sahte maske ile 100 adet boş karton paketleme kutusu ele geçirildi.

Bir milyon maske siparişi alınmış

Çalışanların neye uğradığını şaşırdığı baskın ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, bir milyon adet maske üretmek için sipariş aldıklarını belirtti.

İş yeri sahibi Mohammed Alsayed A. ile beraber 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemleri yapılmak üzere Haliç Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Baskının ardından bilgi verilmesi üzerine atölyeye gelen Beyoğlu Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tutanak tutarak iş yerini mühürledi. Ele geçirilen malzemeler ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındıktan sonra zabıta ekiplerine teslim edildi.

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