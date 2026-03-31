Ankara’da Filistin zirvesi: Bakan Fidan, eş-Şeyh ile bir araya geldi

13:5331/03/2026, Salı
G: 31/03/2026, Salı
AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Fidan'ın Şeyh ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin, Filistin Devleti ile halkının haklarının korunması ve iki devletli çözüm vizyonuna tam desteğini yinelediği belirtildi.

Fidan'ın Gazze için oluşturulan Barış Kurulu ve bu kurula bağlı mekanizmaların çalışmaları, sahadaki durum ile gelecek süreçte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunması ve İsrail'in, Barış Kurulunun faaliyetlerini akamete uğratmaya yönelik çabalarına dikkat çekmesi öngörülüyor.

Gazze'de toparlanma ve yeniden imar faaliyetlerinin bir an evvel başlatılması gerektiğini aktarması planlanan Fidan'ın, Batı Şeria'da İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmesi ve bu yönde artan faaliyetlerin engellenmesi için uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiğine işaret etmesi bekleniyor.

Fidan'ın İsrail'in Doğu Kudüs'te, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, kutsal mekanları ibadete kapatmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi planlanıyor.

Filistin meselesi çözülmeden bölgede kalıcı istikrarın tesis edilemeyeceği gerçeğinin altını çizmesi beklenen Fidan'ın, Filistin halkının karşılaştığı tarihi sınamalar karşısında Filistinliler arası uzlaşı sürecinin yeniden canlandırılmasının önemini vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın Türkiye'nin, bölgede süren savaşın barışçıl yollarla bir an evvel sona erdirilmesi amacıyla bölge ülkeleriyle yürüttüğü çabalar ile temaslar hakkında bilgi paylaşması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları ile işgal politikalarıyla bölgedeki istikrarsızlık alanını daha da genişletmeyi amaçladığına dikkat çekmesi bekleniyor.

Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh'i, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri sıfatıyla 19 Mart 2025'te Ankara'da kabul etmişti.



