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Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı ünler kala seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis üyesi adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, seçim çalışmaları yapmaya gittiği Dereköy'e ulaşamayınca ilginç bir yöntem buldu. Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi.

10:15 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 10:15 - 12/03/2024 Salı
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Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi
Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi

Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis üyesi adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, ilçeye bağlı Dereköy'e seçim çalışmaları yapmaya gitti. Yağıştan ötürü bozulan yolda aracıyla ilerleyemeyen Kılıç, çareyi eşeğe binmekte buldu. Eşek sırtında köye giden Kılıç, burada kendisini karşılayan köylülere seçimlerde kendisini desteklemelerini istedi.

Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı görenleri tebessüm ettirdi.


#Tunceli
#seçim
#Mehmet Hanifi Kılıç
#AK Parti
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