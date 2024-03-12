Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en uzun oy pusulasının 97 santimetre ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan pusula olduğunu, en kısa pusulanın ise tek adayın olduğu 4,5 santimetre uzunluğundaki Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için kullanılacağını söyledi.