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Ayder Yaylası beyaza büründü

Ayder Yaylası beyaza büründü

23:349/04/2025, Çarşamba
IHA
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Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yaylada soğuk hava etkili oldu.
Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yaylada soğuk hava etkili oldu.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Nisan ayında yağan karla beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Rize'de, kar yağışı yüksek rakımlarda etkisini gösterdi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 9 Nisan itibariyle kar sürprizi yaşandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yaylada soğuk hava etkili oldu.

Kar yağışı turizmcilerin yüzünü güldürürken, yetkililer aşırı soğuk ve dona karşı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.



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