Ayder Yaylası beyaza büründü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 9 Nisan itibariyle kar sürprizi yaşandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yaylada soğuk hava etkili oldu.