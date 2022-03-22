Gündem Bad yemeği Sivasın mı, Tokatın mı?
SİVAS TOKAT

Bad yemeği Sivas’ın mı, Tokat’ın mı?

Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ünlü şef Sahrap Soysal öncülüğünde "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında kentin yöresel lezzetlerinden bad yemeği ve glutensiz leblebi unu helvası yaptı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yöresel yemek olan mercimekli Bad yemeğinin Sivas’a ait olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bad yemeği Sivas’ın mı, Tokat’ın mı?
Bad yemeği

Sivas’ta Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yürütücülüğünü yaptığı “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağında yemek türetme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başta olmak üzere bazı il protokol üyeleri katıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar kolları sıvayıp mercimekli bad yemeği ve leblebi unlu pekmezli helva yaptı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin

Başkan Hilmi Bilgin programda basın mensubunun sorduğu ‘Bad yemeği Sivas’ın mı Tokat’ın mı?’ sorusuna da cevap verdi. Başkan Hilmi Bilgin mercimekli bad yemeğinin Sivas’a ait olduğunu söyledi.

O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

İki komşu ilin gündemi: Bu kebap bizim!
HAYAT
İki komşu ilin gündemi: Bu kebap bizim!

Tokat-Sivas kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı
GÜNDEM
Tokat-Sivas kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Dünyaca ünlü seyahat yazarının yemek listesine Adanalı kebapçıdan tepki
FOTOĞRAF 10
Title
Türkiye'nin dünyada en çok bilinen lezzeti kebabı, Türk mutfağı söz konusu olduğunda 'buzdağının görünen kısmı' olarak tarif eden Morrow, yaptığı 23 maddelik listede Adana kebabına yer vermedi.
Title
Listede cağ kebabı, gözleme, kısır, piyaz, yaprak sarması gibi yemeklerin olmasına karşın Adana kebabının yer almamasına tepki gösteren kebap ustası Yaşar Aydın, bu durumun sadece Adanalı kebapçılara değil kente karşı bütün olarak hakaret sayılacağını söyledi.
Title
Yapılan listeyi dün okuma fırsatı bulduğunu söyleyen Yaşar Aydın, bir usta olarak listede Adana kebabını göremeyince adeta çıldırdığını ve üzüldüğünü dile getirdi.
Title
Adana kebabının söz konusu listeye en baştan ve büyük puntolarla girmesi gerektiğini savunan Aydın, \"10 kişi çevirin sorun. 10'u da Adana kebabını bilir ve sever. Dünyada durum hemen hemen aynıdır. İnsanlar bu kente sadece bu lezzeti tatmak için geliyorlar. Bu kadar tanınmasa, sevilmese gelirler miydi? Arap ülkeleri olsun, Avrupa ülkeleri olsun, insanlar buraya akın akın kebap yemeye geliyor. Kenya'dan bile gelip kebap yiyen var. Yani soruyorum; bunu yaparken vicdanınız nasıl izin verdi? Bu bir saygısızlıktır. Emeği hiçe saymaktır\" diye konuştu.
Title
Türkiye'nin öncü yemeğinin Adana kebabı olduğunun altını çizen Yaşar Aydın, birçok ülkede neredeyse tüm restoranların menülerinde Adana kebabına yer verdiğini fakat bu listede bulunan birçok yemeğin yurtdışı restoranlarında olmadığını ifade etti.
Title
Listeyi yapanı suçlamadığını sadece kendisine eksik bilgi verildiğini düşündüğünü belirten Aydın, \"Bunu yapanların Adana'ya karşı bir husumeti olduğunu düşünüyorum. Dünyaya adını duyurmuş bir yemekten söz ediyoruz. Şarkılara konu olmuş, neredeyse hakkında yüzlerce beste yapılmış bir yemek bu. Gelsinler Adana'ya bu yemeği yiyip listeyi tekrardan yazsınlar. 'Gez Dünya'yı ye Adana kebabını' lafını boşuna söylemediler. Dünyaca ünlü aktör Aamir Khan bile Adana'ya gelip ilk iş 3 porsiyon kebap yedi\" dedi.
Title
Bir saat önce evlendiklerini ve nikah sonrası soluğu kebapçıda aldıklarını dile getiren Demir çifti, söz konusu listede Adana kebabının yer almamasını en basit tabirle saçmalık olarak nitelendirdiklerini söyledi. Adana kebabının her yemekten önce geldiğini savunan Şakir Demir, \"Biz evlenir evlenmez kebaba koştuk. Böyle bir sevgi göz ardı edilerek bir liste hazırlanabilir mi? Burada büyük bir haksızlık var. Araştırmayı yapanların daha önce Adana kebabı tatmadıkları kesin. Umarım bu yanlıştan dönerler\" ifadelerini kullandı.
Title
Sık sık kebap yemeye geldiğini belirten Avukat Duygu Özyaman ise listedeki yemeklerin lezzetli olduğunu fakat Adana kebabının yer almamasından dolayı listenin kendisi için geçersiz sayıldığını ifade etti.
Title
Dünyaca ünlü seyahat yazarının yemek listesine Adanalı kebapçıdan tepki
Title
Dünyaca ünlü seyahat yazarının yemek listesine Adanalı kebapçıdan tepki
Dünyaca ünlü seyahat yazarının yemek listesine Adanalı kebapçıdan tepki
CNN Travel yazarı Lisa Morrow'un geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en sevilen yemekleri listesinde Adana kebabına yer vermemesi kent sakinleri ve kebapçılar tarafından tepkiyle karşılandı.


Beş bin 64 personel alımı yapılacak

Beş bin 64 personel alımı yapılacak

Fuat Oktay personel alımı yapılacak kurumları da açıkladı.
Ukraynalılar ev bakmaya başladı

Ukraynalılar ev bakmaya başladı

​O şehirde kiralar yüzde 70 arttı.
Bakan Koca: Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek

Tam 28 milyon dolar

Tam 28 milyon dolar

Ukraynalı iş insanının eşi sınırda bavul bavul parayla yakalandı.

​Erdoğan'ın BAE ziyareti meyvelerini vermeye başladı.

​Rusya'nın saldırdığı noktalardan dumanlar yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.