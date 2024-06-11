|
Gündem

Bahreyn'den Rize-Artvin Havalimanı'na charter seferler başladı

Rize'ye yaz sezonuyla birlikte Bahreyn'den charter seferler başladı. İlk turist kafilesi Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.

12:50 - 11/06/2024 Salı
AA
Rize-Artvin Havalimanı
Rize-Artvin Havalimanı

Rize-Artvin Havalimanı'na Bahreyn'den ilk charter seferi gerçekleştirildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Rize'ye, yaz sezonuyla birlikte Bahreyn'den charter seferlerin başladığı belirtildi.


Bu kapsamda ilk turist kafilesinin kente geldiği aktarılan açıklamada,
"Valiliğimiz ve Valimiz İhsan Selim Baydaş'ın girişimleriyle Orta Doğu ülkelerinden haftada 2 gün planlanan charter seferler kapsamında
Bahreyn'den havalanan THY uçağı, 151 yolcu ve 4 mürettebatıyla saat 06.57'de Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı"
bilgisi paylaşıldı.



#Bahreyn
#charter seferi
#Rİze
#Rize-Artvin Havalimanı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MSÜ mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 Milli Savunma Üniversitesi fiziki yeterlilik sınavı tarihleri