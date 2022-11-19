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TOKAT

Bakan Koca duyurdu: Özel hastanede hastaya şiddet görüntülerine soruşturma

Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
Bakan Koca duyurdu: Özel hastanede hastaya şiddet görüntülerine soruşturma
​Bakan Koca duyurdu: Özel hastanede hastaya şiddet görüntülerine soruşturma.

Tokat’ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi.

Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.

BAKAN KOCA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

  • Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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