Bakan Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması: Kaldırıyoruz

İlber Ortaylı: Yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği sempozyumda, Türkiye'nin son yıllarda, geçmişteki eksikliklerini kapattığını ifade etti. Ortaylı, şu ifadeleri kullandı: “Yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti. Tıbbiyemiz, mühendisliğimiz çok daha iyi. Ordularımız başkalarını talim ettirecek kadar iyi. İş hayatımız, menajer sınıfımız, sanayileşmemiz çok önde gidiyor” dedi.





