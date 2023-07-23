Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimizin intikamı alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 asker, 2 jandarma ve 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa'nın silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.