Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimizin intikamı alındı

Tunceli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 asker, 2 jandarma ve 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa'nın silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin 5 kahramanımızın şehit edildiği hain saldırıda bulunduğu belirtildi.