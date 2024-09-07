Bakan Yumaklı: 13 bin 500 işletmeye 700 milyon liraya yakın ceza kesildi

Tokat'ta konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “İlk 8 ayda yaklaşık 900 bine yakın gıda denetimi yapıldı. Bunların içerisinde yaklaşık 13 bin 500 işletmeye yaptırımda bulunduk. Bunlara ilişkin yaklaşık 700 milyona yakın ceza kesildi” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programlara katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tokat'a geldi. İl protokolü tarafından Erbaa ilçe girişinde karşılanan Bakan Yumaklı, ilk olarak ilçedeki çiçek seralarında incelemelerde bulundu.
"310 işletmeye de suç duyurusunda bulunarak yaptırımlara tabi tuttuk"
"85 ülkeye 105 milyon dolarlık bir ihracat ile katkıda bulunuyor"
Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet çeşitli programlara katılmak üzere kent merkezine hareket etti.