Bakan Yumaklı: 13 bin 500 işletmeye 700 milyon liraya yakın ceza kesildi

"Erbaa çok farklı bir yönüyle aslında ülkemizin gündeminde. Çiçekçilik sektörü çok büyük bir sektör. Genelde Akdeniz havzasında olduğu düşünülür. Ancak burada bugünkü değeri itibariyle yaklaşık 1 milyar liralık TKDK destekleriyle oluşturulmuş bir yatırım var. Özellikle kesme çiçekçilik konusunda hakikaten Anadolu'da da bu işin yapılabileceğini ve ekonomik bir değerinin olduğunu gösteren çok önemli bir yatırım. Buradaki hem yatırımcıların hem üreticilerin, buradaki halkı da içine katarak ekonomik değer oluşturması söz konusu. Türkiye'de yaklaşık 58 bin dekarda süs bitkileri üretimi yapılıyor. Bunun yüzde 70'i dış, yüzde 30'u iç mekan kesme çiçek ve farklı oranlardan. Burada oluşan ekonomi yaklaşık 85 ülkeye 105 milyon dolarlık bir ihracat ile katkıda bulunuyor. Bizim amacımız coğrafyası, iklim ya da toprak şartları uygun olan çok farklı şehirlerde de bunun gelişmesini sağlamak. Tokat bu anlamda hem ismi itibariyle hem toprağı itibariyle hem de bunları yapmakla alakalı kararlılığı itibariyle son derece önemli. Ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde de bu yatırımlar gelişecek ve kesme çiçekçiliği konusunda dünyada kendisinin ürünlerine başvurulduğu merkezlerden birisi haline gelecektir"