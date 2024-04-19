Bakanlık harekete geçti: Tokat'ta depremden etkilenenlere psikososyal destek verildi

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevredeki birçok ilde hissedildi. Depreme yolda yakalanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Şu anda ekiplerimiz zaten bölgede, hızlı bir şekilde durum alıp, gerekli çalışamaları gerçekleştireceğiz. Tekrar tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum." dedi.