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Balık avlarken düştüğü Aras Nehri'nde kayboldu

Balık avlarken düştüğü Aras Nehri'nde kayboldu

23:4613/04/2025, Pazar
DHA
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Nehre düşen vatandaş, arkadaşlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak gözden kayboldu.
Nehre düşen vatandaş, arkadaşlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak gözden kayboldu.

Iğdır'da balık tutarken ayağı kıyan 28 yaşındaki vatandaş Aras Nehri'ne düştü. Gözden kaybolan vatandaş için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı, bölgeye dalgıçlar gönderildi.

Iğdır'da arkadaşları ile balık avlarken ayağı kayıp Aras Nehri'ne düşen İsmail Adir (28) kayboldu. Adir'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Iğdır'da oturan bir grup arkadaş Ermenistan sırına yakın Bayraktutan köyü kırsalına giderek Aras Nehri'nde balık tutmaya çalıştı. Akşam saatlerine doğru İsmail Adir, ayağı kayması sonucu nehre düştü. Arkadaşlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Adir gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Adir için bölgeye dalgıçlar gönderildi. Çalışmalar aralıksız devam ediyor.



#Iğdır
#Balık
#Aras Nehri
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