Bankaya götürdüğü paralar rüzgarla savruldu : Yardımına vatandaşlar koştu

Türkyılmaz, \"Aynı zaman da anlaştığımız firma yetkilisiyle beraber de 7 ülkeye ihraç olacak ilçemizde yetişmiş olan domatesler. Yaklaşık 1 hafta süreyle burada kuruyacak. Doğal kurutma yöntemini seçtik ki hem sağlıklı hem de doğal olsun diye. İlerleyen zamanlarda da paketlenip ilçemizde ikamet eden 6 bin haneye domates kurusu göndereceğiz. Aynı zamanda hiçbir domatesi israf etmiyoruz. Ezilmiş olan domatesleri de salça haline getiriyoruz\" şeklinde konuştu.