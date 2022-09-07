Gündem Bankaya götürdüğü paralar rüzgarla savruldu Yardımına vatandaşlar koştu
KIRIKKALE

Bankaya götürdüğü paralar rüzgarla savruldu : Yardımına vatandaşlar koştu

Kırıkkale'de bankaya yatırmaya götürdüğü paralar rüzgarın etkisiyle caddeye savrulan kişinin yardımına vatandaşlar koştu. Etrafa dağılan 8 bin TL değerindeki banknotlar, çevredekiler tarafından toplanıp, sahibine teslim edildi.

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Haber Merkezi DHA
Bankaya götürdüğü paralar rüzgarla savruldu : Yardımına vatandaşlar koştu
Kırıkkale

Olay, Kırıkkale kent merkezindeki Zafer Caddesi Kızılkanat İş Merkezi önünde meydana geldi. İş yerinden çıkıp, bankaya para yatırmaya giden ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarın etkisiyle banknotlar, caddeye savruldu.

Banknotları vatandaşlar topladı

Çevredekiler, uçan banknotları yakalamak için seferber oldu. Bazı kişiler, banknotları yerden ve havada savrulurken toplarken, bazıları da uçmasın, diye üzerine bastı. Eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi. Paraların toplanma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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GÜNDEM
Dolmuştaki kadının koluna yorgun mermi isabet etti

Domatesler ihracat için güneşe serildi: 7 ülkeye gönderilecek
FOTOĞRAF 10
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Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından çiftçilerden satın alınan domatesler, kamyon veya traktörlerle tarlalara getiriliyor. Tarım işçileri tarafından örtülerin üzerine sıralanan domatesler, 1 hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor.
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Domates kurutma işinde çalışanların büyük kısmını ilçede ikamet eden tarım işçileri oluşturuyor. Sıcak havada saatlerce çalışan işçilerden her biri, el çabukluğuna göre günde ortalama 200-250 kasa domates kesebiliyor.
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Kurutulan domatesler, Yahşihan Belediyesi ile özel bir şirket arasından imzalanan protokolle Çin, Almanya, Finlandiya, İtalya'nın da aralarında bulunduğu 7 ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor.
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Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kurutulmuş domateslerin paketler haline getirilmesini ardından özel bir firma aracılığıyla 7 ülkeye ihraç edeceklerini söyledi.
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Domates kurutma işleminde yaklaşık 50'si bayan olmak üzere toplam 90 işçinin çalıştığını ifade eden Türkyılmaz, \"Üretken belediyecilik' anlamıyla burada ve ilçelerde sözleşmeli olarak ekimlere başlamıştık. İlçemizde ikamet eden yaklaşık 50 tane hanımefendi ve 40 tanede beyefendi dilme işlemi yapıyor. 'Üretken belediyecilik' anlamında hem vatandaşlarımıza hizmet etmek, hem de kendi aile ekonomisine katkı sağlasınlar diye hanımefendiler çalışıyor\" dedi.<br>
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Türkyılmaz, \"Aynı zaman da anlaştığımız firma yetkilisiyle beraber de 7 ülkeye ihraç olacak ilçemizde yetişmiş olan domatesler. Yaklaşık 1 hafta süreyle burada kuruyacak. Doğal kurutma yöntemini seçtik ki hem sağlıklı hem de doğal olsun diye. İlerleyen zamanlarda da paketlenip ilçemizde ikamet eden 6 bin haneye domates kurusu göndereceğiz. Aynı zamanda hiçbir domatesi israf etmiyoruz. Ezilmiş olan domatesleri de salça haline getiriyoruz\" şeklinde konuştu.
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Domatesler ihracat için güneşe serildi: 7 ülkeye gönderilecek
Kırıkkale'de yetişen ve güneşte kurutmaya bırakılan domatesler 7 ülkeye ihraç edilecek. Yahşihan Belediyesi tarafından çiftçilerden satın alınan domatesler, kamyon veya traktörlerle tarlalara getiriliyor. Tarım işçileri tarafından örtülerin üzerine sıralanan domatesler, bir hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor.
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