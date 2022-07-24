​Başbağlar sil baştan: 33 masumun hesabının sorulmasını bekliyoruz

Başbağlar katliamıyla ilgili yeni iddianame hazırlandı. 5 Temmuz 1993’te Erzincan Kemaliye’ye bağlı Başbağlar köyünü basan PKK’lı teröristler 28 kişiyi kurşuna dizmiş, 5 kişiyi de evlerinde yakarak katletmişti. 33 sivilin şehit edildiği katliamın 29’uncu yıl dönümünde dün bir gelişme yaşandı. Saldırıda kullanılan silahların kriminal incelemesi ve tanık ifadeleriyle derinleştirilen soruşturma tamamlandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni bir iddianame hazırlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Katliamda sorumluluğu bulunan ve terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında hazırlanan iddianame Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 21 şüphelinin “devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

O SİLAHLAR 10 AYRI SALDIRIDA KULLANILDI

33 sivili katleden teröristlerin Tunceli bölgesinden geldiği anlatılan iddianamede, Başbağlar’da ele geçirilen boş kovanların kriminal incelemeleri sonucu, bu silahların 1992-1994 yılları arasında Tunceli ve Bingöl’de güvenlik güçleri ve sivillere yönelik 10 ayrı saldırıda kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Tunceli Pertek’te belediye başkanlığı yapan ANAP’lı Suphi Vural’ın evine ateş açılması ve Ovacık karayolunda 4 vatandaşın öldürüldüğü saldırılarda kullanılan silahlar da aynı.

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SAKIK: KATLİAMI TUNCELİ EKİBİ YAPTI

Davayla ilgili tanık olarak ifadesi alınan terörist Şemdin Sakık, olayı sözde Tunceli bölge sorumlusu “Dr. Baran” kod adlı terörist Müslüm Durgun’dan duyduğunu anlattı. Sakık, ifadesinin bir bölümünde şunları kaydetti: “Abdullah Öcalan’ın konuşmalarından bu eylemi onayladığını anladım. Dr. Baran’ın ölmesi üzerine ‘Tunceli Bölge Sorumlusu’ olarak atandım. Buradaki teröristlerden olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini duydum.”

Umudumuz yeşerdi

Yeni iddianame, katliamda yakınlarını kaybeden yöre halkını umutlandırdı. Uzun yıllardır faillerin bulunup cezalandırılmasını bekleyen Başbağlar halkı, yeni soruşturmayla adaletin tecelli edeceğine inanıyor. Köy muhtarı Ali Akarpınar, “29 yıldır adalet bekliyoruz. Bugün umutlarımız yeşerdi. Başbağlar inşallah failimeçhul olmaktan çıkacak” dedi. Katliamda babasını kaybeden Onur Aydınlı “Erzincan Cumhuriyet Başsavcımıza ve devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah adalet yerini bulur ve bu olay failimeçhul olmaktan çıkar” diye konuştu. Katliamın tanıklarından Mehmet Kaya ise şunları söyledi: “Acımız ilk günkü gibi taze. Katillerin yakalanıp adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz.”