Bilecik Belediye Başkanı Şahin: "Bir kasıt var mı yok mu diye basın birimindekilere bir soruşturma açtım"

Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin açıklamalarda bulundu.

"Şiddete karşıyım"

Metnin tamamını okursanız, ‘şiddet her nereden ve kimden geliyorsa bu şiddete karşıyız’ diyor. ‘Öğretmen, polis töhmet altında kalıyor. O zaman bütün evli erkekler de töhmet altında kalıyor.

Semih Şahin

Metni okursanız, töhmet diye bir şey yok. Şiddet uygulayana karşıyım, her nereden ve kimden geliyorsa hala da karşıyım. İstanbul Sözleşmesi, 600 vekilimizin onayı ve oy birliği ile geçmiş bir sözleşmedir ve uluslararası niteliği olan sözleşmedir.

"Benim ailem de öğretmen"

Ben de emekli öğretmenim, annem babam da öğretmen. Mümkün mü böyle bir şeyin olması? Metinden cımbızla iki sözcüğü çekerseniz öyle sonuç çıkar. Metnin tamamını okuyun, şiddet neden, kimden geliyorsa karşıyım.

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