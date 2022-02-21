220 kiloluk dev saldırdı neye uğradığını şaşırdı

Bilecik’te 6 aylık domuz avı yasağı öncesinde av yapan gruptan bir kişiye yaklaşık 220 kilogram ağırlığındaki domuzun saldırması avcılar tarafından görüntülendi.
AVCIYA SALDIRDI Bilecik’te yapmış oldukları domuz avını görüntüleyen İslam Arar Postası üyeleri 6 aylık domuz avı yasağı öncesi son kez araziye çıktı. Avda Okluca- İlyasça köyleri arasında 220 kiloluk dev domuzu gören avcılar, ateş etti. Yaralanan domuz bir avcının üzerine koşmaya başladı.
Bilecik'te avcıya 220 kiloluk domuz saldırdı.
ÜÇ MERMİ YETMEDİ
Avcı, domuzdan son anda kaçarak kendini kurtardı. 220 kiloluk domuzun kendilerini sabahtan beri uğraştırdığını anlatan avcı İslam Arar, "İslam Arar Postası olarak son avımız güzel oldu. Şimdi 6 ay domuz avı yasağı başladı. Bu domuzu vurmak için büyük uğraş verdik. Buradan yetkililere sesleniyorum domuz avından tüfeğe koyulan takozları serbest bıraksınlar. Şimdi bizim tüfeklerde 6 yerine takoz koyunca 3 mermi alıyor. 3 mermide böylesi büyük bir domuzu yere yatırmaya yetmiyor. İslam Arar Postası olarak tüm abilerim kardeşleri olarak iyi bir av sezonu geçirdik" dedi.
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Van'da 2020 yılının 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolunda ekiplerin yol açma ve genişletme çalışması son buldu.
Van-Bahçesaray karayolu, benzer acıların bir daha yaşanmaması amacıyla 36 günlük süredir tamamen ulaşıma kapatılmıştı.
Yolun kapalı bulunduğu zaman ise ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyordu.
Onlarca çığ riski olan karayolu, güzergahı kullananların korkulu rüyası olurken, bir daha aynı faciaların yaşanmaması adına da yeni önlemler alınıyor. Bölgede AFAD İl Müdürlüğünce yapılan incelenmenin ardından, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayolları, saat 07.00 ile 14.00 arasında geçişlere izin vermeye başladı.<br>
Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ise ekiplerin yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.<br>
\"Yine çığ tehlikeleri var\"<br><br>Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirtti.
Vatandaşın mağdur olmaması için yolu belirli saatlerde trafiğe açacaklarını ifade eden Bölge Müdürü Arslan, “Vatandaşa hizmet olması adına sabah 07.00 - 14.00 saatleri arasında yolu trafiğe açacağız. Görüldüğü gibi yine çığ tehlikeleri var. Bu yüzden yaklaşık 36 gündür kapalı olan yolumuzu bugün trafiğe açtık. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" dedi.<br>
Bugün açılan karayolunu kullanan sürücüler ise 36 günün ardından daha yakın güzergahta Van'a ulaşım sağladıklarını söyledi. Bu süre boyunca çığ tehlikesinden dolayı alternatif olarak Bitlis-Hizan güzergahını kullandıklarını ifade eden sürücüler, yolu tekrar ulaşıma açan yetkililere teşekkür etti.
36 gündür kapalı olan Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
Van'da 2020 yılında düşen çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolu, 36 günün ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
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İlkbaharın habercisi olarak anılan ve kasım ayından mart başına kadar hasadı süren nergis çiçeği, kadınlar tarafından toplanarak Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor.<br><br>
Sabah saatlerinde tarlalara gelen kadınlar, nergisleri toplayarak özenle deste haline getiriyor.
Koparıldıktan sonra yaklaşık 10-12 gün canlı kalabilen nergis çiçeği sayesinde kadınlar, aile bütçesine katkı sunuyor.
Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz Mersin'de nergis çiçeği yetiştiriciliğinin arttığını söyledi.
Nergis çiçeğinin çiftçilere kış aylarında ek gelir sağladığı aktaran Yılmaz, \"Nergis, Mersin'in bütün kesimlerinde yetişen bir çiçek. Çiftçimizin bütçesine önemli katkı sağlıyor. Çiftçilerimiz için önemli, masrafı yok. Çok güzel kokusu var, uzun süre bu kokusunu atmıyor.\" diye konuştu.
Yılmaz, nergis çiçeğinin hasadında daha çok kadınların çalıştığını belirtti.<br><br>Toroslarda hasadın devam ettiğini anlatan Yılmaz, bu iş sayesinde kadınların kış aylarında aile ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.
Çiçeğin hasadını yapan Aynur Emen de 6 yıldır nergis topladığını aktardı.<br><br>Nergis hasadından günlük 150 kazandıklarını belirten Emen, \"Kapalı alanda çalışmaktansa açık havada çalışmak çok rahat ve keyifli. Bu güzel iş sayesinde evimize katkı sağlıyoruz.\" dedi.
Bahar Karakaş, yaklaşık 5 yıldır nergis hasadı sayesinde aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.
Sabah saatlerinde başladıkları hasadın akşama kadar sürdüğünü dile getiren Karakaş, hoş kokular arasında çalışmanın çok keyifli olduğunu aktardı.
\"Çok fazla gideri yok\"<br><br>Üretici Nuri Aladağ, uzun yıllardan bu yana nergis çiçeği yetiştirdiğini ve kentin farklı noktalarında nergis tarlalarının bulunduğunu dile getirdi.
Sezonun iyi geçtiğini, emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade eden Aladağ, şöyle konuştu:<br><br>\"Hasat güzel gidiyor. Fiyatlar güzel, memnunuz. Yetiştirilmesinde çok fazla gideri yok. Hasada sabahın erken saatlerinde başlıyoruz. Günümüz güzel geçiyor. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Farklı alanlara diktik, hasat zamanı geldiğinde ürünü tarladan alıyoruz. Nergis çiçeğinde çok güzel bir koku var. Kokusundan dolayı tercih ediliyor. İl dışından çok rağbet var. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep ve daha birçok kente gönderiyoruz.\"
Üreticilerden Muhammet Ali Aladağ, uzun süre kalıcı kokusuyla çok fazla talep gören nergis çiçeğini yurt dışına da göndermeyi amaçladıklarını kaydetti.
Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu
Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu
Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu
Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu
Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu
Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu
Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu
Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu
Kadınların ekmek kapısı oldu: Torosların eteğinde yetişiyor, Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor
Torosların eteğinde yetişen, rengi, narin yapısı ve güçlü kokusuyla dikkati çeken nergis çiçeği sayesinde kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlıyor.