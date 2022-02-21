220 kiloluk dev saldırdı neye uğradığını şaşırdı

Bilecik’te 6 aylık domuz avı yasağı öncesinde av yapan gruptan bir kişiye yaklaşık 220 kilogram ağırlığındaki domuzun saldırması avcılar tarafından görüntülendi.

İHA

AVCIYA SALDIRDI



Bilecik’te yapmış oldukları domuz avını görüntüleyen İslam Arar Postası üyeleri 6 aylık domuz avı yasağı öncesi son kez araziye çıktı. Avda Okluca- İlyasça köyleri arasında 220 kiloluk dev domuzu gören avcılar, ateş etti. Yaralanan domuz bir avcının üzerine koşmaya başladı.

Bilecik'te avcıya 220 kiloluk domuz saldırdı.

ÜÇ MERMİ YETMEDİ

Avcı, domuzdan son anda kaçarak kendini kurtardı. 220 kiloluk domuzun kendilerini sabahtan beri uğraştırdığını anlatan avcı İslam Arar, "İslam Arar Postası olarak son avımız güzel oldu. Şimdi 6 ay domuz avı yasağı başladı. Bu domuzu vurmak için büyük uğraş verdik. Buradan yetkililere sesleniyorum domuz avından tüfeğe koyulan takozları serbest bıraksınlar. Şimdi bizim tüfeklerde 6 yerine takoz koyunca 3 mermi alıyor. 3 mermide böylesi büyük bir domuzu yere yatırmaya yetmiyor. İslam Arar Postası olarak tüm abilerim kardeşleri olarak iyi bir av sezonu geçirdik" dedi.

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FOTOĞRAF 15 Van'da 2020 yılının 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolunda ekiplerin yol açma ve genişletme çalışması son buldu. Van-Bahçesaray karayolu, benzer acıların bir daha yaşanmaması amacıyla 36 günlük süredir tamamen ulaşıma kapatılmıştı. Yolun kapalı bulunduğu zaman ise ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyordu. Onlarca çığ riski olan karayolu, güzergahı kullananların korkulu rüyası olurken, bir daha aynı faciaların yaşanmaması adına da yeni önlemler alınıyor. Bölgede AFAD İl Müdürlüğünce yapılan incelenmenin ardından, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayolları, saat 07.00 ile 14.00 arasında geçişlere izin vermeye başladı.<br> Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ise ekiplerin yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.<br> \"Yine çığ tehlikeleri var\"<br><br>Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirtti. Vatandaşın mağdur olmaması için yolu belirli saatlerde trafiğe açacaklarını ifade eden Bölge Müdürü Arslan, “Vatandaşa hizmet olması adına sabah 07.00 - 14.00 saatleri arasında yolu trafiğe açacağız. Görüldüğü gibi yine çığ tehlikeleri var. Bu yüzden yaklaşık 36 gündür kapalı olan yolumuzu bugün trafiğe açtık. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" dedi.<br> Bugün açılan karayolunu kullanan sürücüler ise 36 günün ardından daha yakın güzergahta Van'a ulaşım sağladıklarını söyledi. Bu süre boyunca çığ tehlikesinden dolayı alternatif olarak Bitlis-Hizan güzergahını kullandıklarını ifade eden sürücüler, yolu tekrar ulaşıma açan yetkililere teşekkür etti. 36 gündür kapalı olan Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı Van'da 2020 yılında düşen çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolu, 36 günün ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

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