Böcek üretim laboratuvarı hizmete girdi

Çorum Belediyesi yaprak bitiyle mücadelede kimyasal ilaç yerine doğal yöntemlere başvuruyor. Özellikle temmuz-ağustos aylarında yonca ve ayçiçeği tarlalarından şehir merkezine gelen yaprak bitinin insanları rahatsız etmesi üzerine çözüm arayan Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde böcek üretim laboratuvarı kurdu. Kimyasal ilaç yerine çevre sağlığı için doğal yöntemlere başvuran Çorum Belediyesi, laboratuvarda ürettiği uğur böceklerini yaprak bitiyle mücadelede için doğaya bırakacak.

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde kurulan böcek üretim laboratuvarında ziraat mühendisleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaprak bitiyle halk arasında uğur böceği veya gelin böceği olarak bilinen tür ile biyolojik mücadele ettiklerini söyledi. Aşgın, “Bir uğur böceği ergini günde ortalama 300 adet yaprak biti tüketmektedir. Bu doğrultuda binlerce uğur böceği üreterek milyonlarca yaprak biti ile kimyasal ilaç kullanmadan mücadele etmiş olacağız” dedi.

Çorum Belediyesi, Afşin’de başta altyapı, temizlik, çadır, konteyner hizmetleri olmak üzere hayatın normale dönmesi için çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Afşin ile kardeş belediye protokolü imzaladıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Çorum halkı dualarıyla, gönülleriyle burada oldu. Çorum Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı üst yapı neye ihtiyaç varsa hayat normale dönene kadar ekiplerimizle biz buradayız” dedi. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Çorum halkına teşekkür ederek “Çorum bize umut oldu, hizmet olup yağdı. Zor zamanda bizleri ayağa kaldırdı. Ben tüm Çorum halkına, Belediye Başkanımıza ve Çorum Valimize teşekkür ediyorum. Kardeşliğimiz hayırlı olsun” diye konuştu.