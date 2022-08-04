Gündem Boğulma tehlikesi geçirip kalbi duran Irmakı cankurtaran Buse hayata döndürdü
BİLECİK

Boğulma tehlikesi geçirip kalbi duran Irmak'ı cankurtaran Buse hayata döndürdü

Bilecik’te, belediye havuzuna giren Irmak D. (8), boğulmak üzereyken sudan çıkarıldı. Irmak'ın duran kalbi, cankurtaran Buse Yücel Çoban tarafından kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Irmak, Bursa'da çocuk yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

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Haber Merkezi DHA
Boğulma tehlikesi geçirip kalbi duran Irmakı cankurtaran Buse hayata döndürdü
Kalbi duran Irmak'ı cankurtaran Buse hayata döndürdü.

Bilecik Belediye’nin Osmangazi Mahallesi’ndeki havuzuna ablasıyla giden Irmak D., suya girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Cankurtaran Buse Yücel Çoban, suda hareketsiz gördüğü Irmak’ı havuza girip çıkardı. Küçük Irmak’ın duran kalbi, Çoban tarafından suni teneffüs ve kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Irmak, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Irmak D., buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım servisine sevk edildi.

Bilecik Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Belediyemiz su eğlence dünyasında bugün meydana gelen boğulma vakasında, alandaki görevli cankurtaran ekiplerimiz müdahalede bulunup gerekli ilkyardımı yaparak, vatandaşımızın can güvenliğini sağlamışlardır. Vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarında can kaybı olduğu şeklindeki yalan haberlere itibar etmemelerini, su eğlence dünyası kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

Dalgalara kapılan genç kayboldu: Zonguldak'ta üniversite öğrencisi için arama başlatıldı
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Göbü köyündeki plajda arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren üniversite öğrencisi Hasan Can Güney (19) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.<br><br>
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Güney'i kurtarmak için denize giren Berkan Süleyman Günaydın'ın da boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
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Çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla denizden çıkarılan Günaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Denizde kaybolan Güney'i arama çalışmaları kıyı şeridi boyunca ve denizde sürerken, dalgıçlar da çalışmalara destek veriyor.<br><br>
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Güney'in sahilde bekleyen arkadaşları da çalışmaları üzüntüyle takip ediyor.
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Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı
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Dalgalara kapılan genç kayboldu: Zonguldak'ta üniversite öğrencisi için arama başlatıldı
Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.
Rize'den yürek yakan haber: 17 yaşındaki Ebrar serinlemek için denize girmişti, gözyaşlarıyla toprağa verildi
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Alipaşa Mahallesindeki plajda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ebrar Aktaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine plajdaki cankurtaranlar devreye girdi ancak bir sonuç alınamadı.
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Aktaş için ihbarla gelen dalgıç polisler suda arama yaptı. Dalgıç polisler tarafından suyun altında bulunan Aktaş, kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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ACILI ANNE CENAZE ARACINA TUTUNDU<br><br>Fatih Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olan Ebrar Aktaş için Sahil Camiinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Acılı anne Ayşegül Aktaş tabutun başında gözyaşı döktü, baba Cahit Aktaş ise güçlükle taziyeleri kabul etti.
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Cenazeye aile üyelerinin yanı sıra, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Ebrar Aktaş’ın arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından genç kızın tabutu cenaze nakil aracına konuldu.
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. Bu sırada anne Ayşegül Aktaş bir süre cenaze aracına tutundu. Aktaş'ın cenazesi Kaplıca Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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Denizde boğulan Ebrar, gözyaşlarıyla toprağa verildi
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Denizde boğulan Ebrar, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Title
Denizde boğulan Ebrar, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Title
Denizde boğulan Ebrar, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Title
Denizde boğulan Ebrar, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Title
Denizde boğulan Ebrar, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Title
Denizde boğulan Ebrar, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Title
Denizde boğulan Ebrar, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Title
Denizde boğulan Ebrar, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Rize'den yürek yakan haber: 17 yaşındaki Ebrar serinlemek için denize girmişti, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Rize'de serinlemek için girdiği denizde gözden kaybolan ve dalgıç polisler tarafından bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ebrar Aktaş (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

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