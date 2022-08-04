Boğulma tehlikesi geçirip kalbi duran Irmak'ı cankurtaran Buse hayata döndürdü

Bilecik Belediye’nin Osmangazi Mahallesi’ndeki havuzuna ablasıyla giden Irmak D., suya girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Cankurtaran Buse Yücel Çoban, suda hareketsiz gördüğü Irmak’ı havuza girip çıkardı. Küçük Irmak’ın duran kalbi, Çoban tarafından suni teneffüs ve kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Irmak, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Irmak D., buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım servisine sevk edildi.

Bilecik Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Belediyemiz su eğlence dünyasında bugün meydana gelen boğulma vakasında, alandaki görevli cankurtaran ekiplerimiz müdahalede bulunup gerekli ilkyardımı yaparak, vatandaşımızın can güvenliğini sağlamışlardır. Vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarında can kaybı olduğu şeklindeki yalan haberlere itibar etmemelerini, su eğlence dünyası kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

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FOTOĞRAF 10 Göbü köyündeki plajda arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren üniversite öğrencisi Hasan Can Güney (19) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.<br><br> Güney'i kurtarmak için denize giren Berkan Süleyman Günaydın'ın da boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla denizden çıkarılan Günaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Denizde kaybolan Güney'i arama çalışmaları kıyı şeridi boyunca ve denizde sürerken, dalgıçlar da çalışmalara destek veriyor.<br><br> Güney'in sahilde bekleyen arkadaşları da çalışmaları üzüntüyle takip ediyor. Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı Dalgalara kapılan genç kayboldu: Zonguldak'ta üniversite öğrencisi için arama başlatıldı Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı. BiP'te paylaş

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