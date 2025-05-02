Bolu'da inşa edilen 'şato evler' günden güne çürüyor: Dronla yeni görüntüler çekildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 347 tanesi Körfez ülkelerindeki vatandaşlara satıldı. 2014 yılında lansmanı yapılan proje, kamuoyuna Türkiye'nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldı. Proje kapsamında camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi unsurlarla donatılmış devasa bir tesis vaat edildi. Her biri yaklaşık 325 metrekare olan villaların mavi kuleleri, spiral merdivenleri ve lüks iç dekorasyonu olacağı anlatıldı. Alıcılara bir 'peri masalı' yaşam tarzı sunulacağı ifade edildi.