Ev hanımlarını doğrudan ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Düdüklü tenceresiyle ünlü bir markaya ait 1.8 milyon düdüklü tencere, güvenlik gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.
Mutfak gereçleri sektöründe tanınan SharkNinja markasına ait tam 1 milyon 846 bin 400 adet düdüklü tencere, ciddi bir güvenlik riski nedeniyle piyasadan toplatılıyor.
Yapılan açıklamaya göre, bazı ürünlerde tespit edilen üretim hatası, patlama tehlikesi taşıyor ve bu durum kullanıcılar için hayati tehlike oluşturabiliyor.
106 YARALANMA, 50'DEN FAZLA YANIK RAPOR EDİLDİ
Geri çağırma kararının ardında, ürünlerin kullanımı sırasında meydana gelen ciddi yanık vakaları yer alıyor.
Firma tarafından paylaşılan bilgilere göre, yüz ve vücutta ikinci ve üçüncü derece yanıklara yol açan 50’den fazla olay rapor edildi. Toplamda 106 yaralanma bildirimi alınırken, 26 farklı davanın da açıldığı öğrenildi.
BASINÇLI PİŞİRME ÖZELLİĞİ TEHLİKE SAÇIYOR
SharkNinja, bu model tencerelerde basınçlı pişirme modunun kesinlikle kullanılmaması konusunda tüketicileri uyardı. Şirket, bu özelliği kullanan kullanıcıların ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.
ÜCRETSİZ ONARIM YAPILACAK
Firma, geri çağrılan ürünlerle ilgili olarak ücretsiz onarım hizmeti sunacağını açıkladı. Tüketicilerin, ürünün onarımı için doğrudan firma ile iletişime geçebilecekleri belirtildi.