Gündem Boş kalan sırasına çiçek ve futbol topu bırakıldı
RİZE

Boş kalan sırasına çiçek ve futbol topu bırakıldı

Rize’de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki minik futbolcunun sınıf arkadaşları boş kalan sırasına çiçek ve futbol topu bıraktı.

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Haber Merkezi İHA
Boş kalan sırasına çiçek ve futbol topu bırakıldı
Yiğit Demirel’in boş kalan sırasına minik arkadaşları çiçek, futbol topu ve fotoğrafını bıraktı.

Çaykur Rizespor’un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor’un altyapı tesislerinde kale direğinin üzerine devrildi. Kaldırıldığı hastanede, 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Küçük Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı.

AA

Yiğit’ten acı haber
GÜNDEM
Yiğit’ten acı haber

Doğuş Çay İlkokulu'nda 3. sınıfta eğitim gören Yiğit Demirel’in boş kalan sırasına minik arkadaşları çiçek, futbol topu ve fotoğrafını bıraktı. Yiğit’in sınıf arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı. Yiğit hastanede iken hazırladıkları ’geçmiş olsun, inşallah iyileşirsin’ gibi yazılar sınıf panolarını asan arkadaşları onun hatırasını yaşattılar.

AA

"Dün Yiğit’i cennete uğurladık"

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, yaptığı açıklamada, "Rizemizin, Rizesporumuzun ve Milli Eğitim camiamızın başı sağolsun. Malesef Yiğit evladımızı bir kaza sonucu kaybettik. Yoğun bakımda hayat mücadelesini kaybetti. Dün Yiğit’i cennete uğurladık. Allah mekanını cennet etsin. Allah geride kalanlarına ve tüm milli eğitim camiasına sabır versin. Aynı zamanda Yiğit’in babası bizim Milli Eğitim Müdürlüğünde personelimiz. Hakikaten bir itidal abidesiydi. Allah annesine, babasına ve ailesine sabır versin. Yiğit’in arkadaşları çok üzgün. Allah bir daha böyle kaza göstermesin. Hiç kimseye böyle küçük yavruların ölümünü göstermesin. Hakikaten çok yıkıcı oluyor. Hakikaten devletin tüm imkanları seferber oldu ama maalesef yavrumuz kurtulamadı" ifadelerini kullandı.

AA

"Onu özleyeceğiz"

Yiğit’in hayatını kaybettiği için çok üzgün olduklarını ve Yiğit’in çok iyi bir öğrenci olduğunu söyleyen sınıf öğretmeni Gülnur Aydın, Yiğit’i özleyeceklerini söyledi.

Aydın, "Yiğit’in hayatını kaybettiği için çok üzgünüz. Diyebilecek sözüm yok şuanda. Söyleyecek fazla bir şeyim yok. Onu özleyeceğiz. Yiğit sevimli bir öğrencimizdi" dedi.

Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetmişti: Minik Yiğit gözyaşları içerisinde uğurlandı
FOTOĞRAF 15
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Çaykur Rizespor’un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor’un altyapı tesislerinde kale direğinin üzerine devrilmesi üzerine kaldırıldığı hastanede, 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
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Küçük Yiğit, Sahil Camii’nde öğle namazı sonrası gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Minik Yiğit, cenaze namazının kılınmasının ardından Derepazarı ilçesi Çukurlu köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.
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Yiğit’in cenazesine; Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, vali yardımcıları, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu, Çaykur Rizespor teknik direktörü, Çaykur Rizespor futbolcuları, taraftarlar, altyapı oyuncuları ve vatandaşlar katıldı.
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Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetmişti: Minik Yiğit gözyaşları içerisinde uğurlandı
Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki minik futbolcu Yiğit Demirel, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.


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