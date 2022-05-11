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TOKAT

Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı

Tokat'ta buldukları cismi ateş yakarak patlatan 4 çocuk yaralandı. Çocuklar hastanede tedaviye alınırken, polis patlamanın olduğu alanda inceleme başlattı.

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Haber Merkezi DHA
Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı
DHA
Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı
Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı
DHA
Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı
Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı
DHA
Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı


Saat 13.30 sıralarında Ali Paşa Mahallesi üzerindeki Tokat Belediye binasının arkasında bulunan boş arsada yaşandı. Mahallede oturan Hamza İlbey Tekçe (7), Tarık Kipel (8), Osman Gazi Utuş (9) ve Ensar Utuş (9) dün akşam saatlerinde Ali Paşa Camisi bahçesinde bir cisim buldu. 4 arkadaşın bugün boş arsada kağıt ve odunla yakmaya çalıştığı cisim patladı. Patlama sonucu 4 çocuk yaralandı.

Patlama sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İlbey Tekçe ve Tarık Kipel Tokat Devlet Hastanesine, Osman Gazi Utuş ve Ensar Utuş ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tarık Kipel'in gözünden, başından ve ayağından ağır yaralandığı, diğer 3 çocuğun ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yara aldığı bildirildi. Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme başlattı.

'Çocuklar kan revan içindeydi'

Yaralılardan İlbey Tekçe'nin amcası Oğuzhan Tekçe, "Benim ofisim yakındı mahalleye. Koşarak gittim. Çocuklar kan revan içindeydi. Ellerinde bir şey patlamış ama ne patladığını tam olarak bilmiyoruz. Bomba gibi bir şey, diyorlar duyanlar. Sesi falan çok yüksek çıkmış. Çocuklar bir yerden bulmuş. Ali Paşa Camisi'nin oradan aldık diyorlar çocuklar ama böyle şeylerin ortalık yerde olması ne kadar doğru onu sorgulamak lazım. Bunlar çocuk neticede bulduğu şeyi patlatır, oynar. Bunu oraya kim koydu? Hangi yetkili koydu? Niye saklamıyorlar bunları. Bu işlerin üstüne düşmek lazım. Çocuğun biri biraz ağır, diğerleri çok şükür iyi" dedi.
Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Halil İbrahim Akdoğan "Şüpheli bir yabancı cisim patlama sonucu yaralanan 4 çocuğumuz getirildi. İkisinin durumu stabildi. Üniversiteye sevk ettik. Şu an 2 yaralımız var hastanemizde. Bunların da birisinin genel durumu iyi. Diğerinin de yüzünde yanıkları mevcut. Tedavisi devam ediyor'' diye konuştu.

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Tokat'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı
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Tokat'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Murat İnan idaresindeki 60 AAJ 642 plakalı otomobil, Zile-Yıldıztepe kara yolunun 18. kilometresinde devrildi. Kazada sürücü ile eşi Nurgül, çocukları Furkan ve Osman İnan araçta sıkıştı.

Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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