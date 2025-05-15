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Çorum
Çaldıkları otomobille drift atan çocuklar 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı

Çaldıkları otomobille drift atan çocuklar 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı

21:1915/05/2025, Perşembe
IHA
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Çorum'dan çaldıkları otomobille ilçe merkezinde drift atan 4 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Çorum'dan çaldıkları otomobille ilçe merkezinde drift atan 4 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da arkadaşlarıyla birlikte düz kontak yöntemiyle çaldığı otomobille drift atan ehliyetsiz sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta bulunan 18 yaş altındaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E. (16), düz kontak yöntemiyle çaldıkları 19 ADP 161 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille Alaca ilçe merkezine geldi. Ehliyetsiz sürücü, otomobille drift yaparken çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, kısa süren kovalamacanın ardından Çorum Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan 4 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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