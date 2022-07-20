Gündem Çay göçü ile nüfusu katlanacak olan Rizede hastanelerde Covid-19 hazırlığı
RİZE

Çay göçü ile nüfusu katlanacak olan Rize’de hastanelerde Covid-19 hazırlığı

Koronavirüs salgınının en yoğun olduğu dönemlerde risk haritasında ilk sıralarda olan Rize'de, vakalar artışa geçti. Yaz mevsimi ve çay tarımıyla nüfusun 3'e katlandığı kentteki hastanelerde gerekli servis ve yoğun bakım hazır hale getirildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Klinik Şefi Öğretim Üyesi Dr. İlkay Bahçeci, "Vakaların bayram sonrası yaklaşık 3-4 katına çıktığını söyleyebiliriz. Tüm önlemler alındı, herkes içini rahat tutsun" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Çay göçü ile nüfusu katlanacak olan Rize’de hastanelerde Covid-19 hazırlığı
Çay göçü ile nüfusu katlanacak olan Rize’de hastanelerde Covid-19 hazırlığı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasında en çok vaka görülen iller sıralamasında uzun süre ilk sıralarda yer alan Rize'de vakalar yeniden artışa geçti. Genelde ciddi boğaz, baş ve vücut ağrısı ve ateş şikayetleriyle acil servislere başvuranların sayısının artmasıyla hastanelerde hazırlıklar da başladı. Özellikle yaz mevsimi oluşu ve devam eden çay tarımı nedeniyle nüfusun 3'e katlandığı kentteki hastanelerde tüm imkanlar seferber edilip, gerekli servis ve yoğun bakım yatakları hazırlıklı hale getirildi.


'BAYRAM SONRASI VAKALAR 3-4 KATINA ÇIKTI'


RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Klinik Şefi Öğretim Üyesi Dr. İlkay Bahçeci, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de vakalarda yoğun bir artış yaşanıyor. Bayram öncesine göre değerlendirdiğimizde bayram sonrası yaklaşık 3-4 katına çıktığını söyleyebiliriz. Bayram öncesinde günlük örnek sayımız 150-200 civarıyken şu an yaklaşık 800 ile 1000 arası değişmekte ve pozitiflik oranımız bir o kadar, yüzde 40-45 oranında artmış vaziyette, yoğun bir şekilde devam ediyoruz" dedi.


'HERKES İÇİNİ RAHAT TUTSUN'


Dr. İlkay Bahçeci, oluşabilecek yoğunluğa karşı tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Sağlık Müdürlüğü'müz, başhekimliğimiz tüm önlemlerini almış vaziyette. Biz laboratuvar olarak tüm önlemlerimizi almış vaziyetteyiz. Günlük test kapasitemiz oldukça yüksek. Hastaların yatışlarına yönelik yeni servisler oluşturuldu, bu konuda herkesin içi rahat olabilir. Herhangi bir aksamaya meydan vermeden gelen hastalarımıza uygun hizmetler verilmekte. Kapasite açısından herhangi bir sıkıntı yok. Tabi bu arada normal vakalarda da yoğun bir dönem yaşanıyor. Yaz dönemi Rize'de çay dönemi olmasıyla birlikte il dışından gelen vatandaşlarımız ve bunların da muayeneleriyle birlikte bir yoğunluk yaşanıyor. Tüm önlemler alındı, herkes içini rahat tutsun. Anında müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.


'RİSK HARİTASINDA İLK 10'UN İÇERİSİNDE YER ALIYORDUK'


Geçen yıl bu dönemlerde Rize'deki vaka sayılarının yoğunluğunu hatırlatan Dr. Bahçeci, "Bu sene yine yoğun bir artış var. Geçen sene bu mevsimlerde yoğunluk yaşanıyordu. Risk haritasında da ilk 10'un içerisinde yer alıyorduk. Hatta birinci olduğumuz süreçler yaşandı. Bu sene de aynı yoğunluk devam edecek gibi ama bu yoğunluğun önlemini alarak azaltmak bizim elimizde. Herkes gerekli tedbirlerini alırsa, hastalığı olanlar izolasyonlarına dikkat ederlerse, maskelerini takarlarsa, özellikle toplu olan yerlerde mesafe kurallarına dikkat edip, hijyeni sağlarlarsa o ilk sıralardan daha geriye düşeriz diye ümit ediyorum" dedi.

Avrupa'da sıcaklık rekoru: 40 dereceyi aştı uzmanlardan kritik uyarı geldi
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Almanya’da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.
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Avrupa'da sıcaklık rekoru: 40 dereceyi aştı uzmanlardan kritik uyarı geldi
Avrupa'da pek çok ülkede aşırı sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkilerken Almanya'da da yılın en sıcak günü yaşandı. Ülkede hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından ülkede, yılın en sıcak günü kaydedildi. Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.

Bu evin her yerinden yılan fışkırıyor: Geceleri uyuyamıyoruz
FOTOĞRAF 9
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Yüksekova merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesi, son dönemlerde yaşadığı yılan korkusu nedeniyle evlerinde adeta diken üstünde yaşıyorlar.
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Öğle saatlerinde evin her tarafından çıkan yılanların özellikle halı ve yastık altı ile kapı aralarında görülmesi aileyi korkutuyor. 3 küçük çocuklarını yılanlardan dolayı akrabalarının evlerine gönderen aile, yılanların korkusuyla geceleri bile zor uyuyor.
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Evin her tarafından yılan çıktığını belirten ev hanımı Ayşe Oyman, “Bizde köye yakın bir yerde ev yaptık. İlk başlarda yılanlar yoktu. Son 2 senedir evimin her tarafından yılanlar çıkıyor. Bazen yemek yaptığım fırının üzerinde bile çıkıyorlar. Artık evimde çalışamaz hale geldim. Çocuklarım bazen evde oluyor, onlar da korkuyorlar. \"
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\"Bende onları arada bir akrabalarımıza gönderiyorum. Geceleri bazen yatamıyoruz, korkudan yatağımıza gelir diye. Ben gerçekten yetkililerden destek bekliyorum. Tek korkum çocuklarımdır. Her dakika panik içindeyiz. Artık başka ev istiyoruz. Çünkü bu ev artık yılan evine dönüşmüş durumda. Zaten maddi durumumuzda iyi değil. Bu korkudan artık kurtulmak istiyoruz” dedi.
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Köy Muhtarı Fevzi Oyman, ailenin kendisine bilgi verdiğini ifade ederek, “Çektiğimiz görüntüleri kaymakama, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile tarım ve orman müdürlüğü yetkililerine illettik.\"
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\" Bugün ekipler geldiler. Burada incelemelerde bulundular. Yılanları da burada sabah gördük. Ailenin durumu iyi değil. Bu yılanlı evde yaşamaları artık zor. İnşallah yetkililerimiz gerekli desteklerini sağlayacaklar aileye. Çünkü bu yılanlar evin her tarafından çıkıyor. İnşallah aileyi yeni eve kavuştururuz” ifadelerini kullandı.
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Bugün ekipler geldiler. Burada incelemelerde bulundular. Yılanları da burada sabah gördük. Ailenin durumu iyi değil. Bu yılanlı evde yaşamaları artık zor. İnşallah yetkililerimiz gerekli desteklerini sağlayacaklar aileye. Çünkü bu yılanlar evin her tarafından çıkıyor. İnşallah aileyi yeni eve kavuştururuz” ifadelerini kullandı.
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Bu evin her yerinden yılan fışkırıyor: Geceleri uyuyamıyoruz
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesine ait evin her tarafından çıkan yılanlar korkutuyor.

Bu düğün konvoyunu görenler dönüp bir daha baktı
FOTOĞRAF 6
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Bursa'da klasik otomobil sevdalısı Özay-Sümeyra Balkan çifti, düğününde antika otomobillerden oluşan konvoy yaptı.
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Amerika'dan getirilen 1959 model Cadillac, 1959 Plymouth ve 1955 model Chevrolet otomobiller, dünya evine giren Özay ve Sümeyra Balkan çifti tarafından kiralandı.
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Düğün aracı olarak kiralanan 3 antika araçla gelin ve damadın aileleri de şehir turu attı. Gelin alma merasiminden sonra Bursa caddelerinde klasik otomobillerden oluşan konvoyunu görenler ise gözünü araçlardan alamadı.
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Mutlu gününü antika araçlarla renklendiren Özay Balkan, \"Uzun süredir antika araçlara ilgim vardı. Farklılıkları seviyorum. Bunun da bizim için ayrı bir anı olması gerektiğini düşünüyordum. Antika araçları kiralamak eşimle ikimizin düşündüğü ortak bir fikirdi. Bundan dolayı böyle bir karar aldık\" diye konuştu.
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Bu düğün konvoyunu görenler dönüp bir daha baktı
Bursa'da klasik oto sevdalısı çift, düğününde klasik otomobillerle konvoy yaptı. Düğün konvoyunu görenler ise hayranlıklarını gizleyemedi.


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