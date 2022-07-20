Çay göçü ile nüfusu katlanacak olan Rize’de hastanelerde Covid-19 hazırlığı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasında en çok vaka görülen iller sıralamasında uzun süre ilk sıralarda yer alan Rize'de vakalar yeniden artışa geçti. Genelde ciddi boğaz, baş ve vücut ağrısı ve ateş şikayetleriyle acil servislere başvuranların sayısının artmasıyla hastanelerde hazırlıklar da başladı. Özellikle yaz mevsimi oluşu ve devam eden çay tarımı nedeniyle nüfusun 3'e katlandığı kentteki hastanelerde tüm imkanlar seferber edilip, gerekli servis ve yoğun bakım yatakları hazırlıklı hale getirildi.



'BAYRAM SONRASI VAKALAR 3-4 KATINA ÇIKTI'



RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Klinik Şefi Öğretim Üyesi Dr. İlkay Bahçeci, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de vakalarda yoğun bir artış yaşanıyor. Bayram öncesine göre değerlendirdiğimizde bayram sonrası yaklaşık 3-4 katına çıktığını söyleyebiliriz. Bayram öncesinde günlük örnek sayımız 150-200 civarıyken şu an yaklaşık 800 ile 1000 arası değişmekte ve pozitiflik oranımız bir o kadar, yüzde 40-45 oranında artmış vaziyette, yoğun bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

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'HERKES İÇİNİ RAHAT TUTSUN'



Dr. İlkay Bahçeci, oluşabilecek yoğunluğa karşı tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Sağlık Müdürlüğü'müz, başhekimliğimiz tüm önlemlerini almış vaziyette. Biz laboratuvar olarak tüm önlemlerimizi almış vaziyetteyiz. Günlük test kapasitemiz oldukça yüksek. Hastaların yatışlarına yönelik yeni servisler oluşturuldu, bu konuda herkesin içi rahat olabilir. Herhangi bir aksamaya meydan vermeden gelen hastalarımıza uygun hizmetler verilmekte. Kapasite açısından herhangi bir sıkıntı yok. Tabi bu arada normal vakalarda da yoğun bir dönem yaşanıyor. Yaz dönemi Rize'de çay dönemi olmasıyla birlikte il dışından gelen vatandaşlarımız ve bunların da muayeneleriyle birlikte bir yoğunluk yaşanıyor. Tüm önlemler alındı, herkes içini rahat tutsun. Anında müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

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'RİSK HARİTASINDA İLK 10'UN İÇERİSİNDE YER ALIYORDUK'



Geçen yıl bu dönemlerde Rize'deki vaka sayılarının yoğunluğunu hatırlatan Dr. Bahçeci, "Bu sene yine yoğun bir artış var. Geçen sene bu mevsimlerde yoğunluk yaşanıyordu. Risk haritasında da ilk 10'un içerisinde yer alıyorduk. Hatta birinci olduğumuz süreçler yaşandı. Bu sene de aynı yoğunluk devam edecek gibi ama bu yoğunluğun önlemini alarak azaltmak bizim elimizde. Herkes gerekli tedbirlerini alırsa, hastalığı olanlar izolasyonlarına dikkat ederlerse, maskelerini takarlarsa, özellikle toplu olan yerlerde mesafe kurallarına dikkat edip, hijyeni sağlarlarsa o ilk sıralardan daha geriye düşeriz diye ümit ediyorum" dedi.

FOTOĞRAF 13 Almanya’da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkede bugün hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından yılın en sıcak günü kaydedildi. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkedeki hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceğini belirtti. Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı. Alman Demir Yolları aşırı sıcaklar nedeniyle yolcularına ücretsiz su dağıtırken, profesyonel ve amatör bir çok futbol takımı da antrenmanlarını iptal etti. Almanya’da 25 Temmuz 2019 tarihinde Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı. Avrupa'da pek çok ülkede aşırı sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkilerken İngiltere'de Salı günü sıcaklık rekoru kırıldı. Ulusal meteoroloji kurumu, Londra Heathrow'da hava sıcaklığının 40,2 dereceye ulaştığını, sıcaklığın daha da artmasının beklendiğini açıkladı. Aşırı sıcaklıklara hazırlıklı olmayan ülkede çoğu evde ve işyerinde klima bulunmuyor. Ülkede demiryolu şirketleri hizmeti durdurdu, okullar erken kapandı ve yetkililer vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık 2019 yılında 38,7 derece olarak kayıtlara geçmişti. En az 6 kişinin serinlemek için girdiği nehir ve göllerde boğulduğu kaydedildi. Fransa da rekor sıcaklıklarla boğuşuyor. Ulusal Hava Durumu Servisinin bugün açıkladığı verilere göre Pazartesi günü ülkenin 64 ayrı bölgesinde sıcaklık rekorları kırıldı. Özellikle Batı Atlantik kıyısında sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıktığı bildirildi. İspanya'da da sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısının 750'ye yükseldiği bildirildi. Aşırı hava olayları, Avrupa'da iklim değişikliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Oxford Üniversitesi'nden iklim profesörü Myles Allen, İngiltere'nin alt yapısını bu sıcaklıklara uygun hale getirmenin çok masraflı olacağını belirterek iklim değişikliğiyle mücadelenin tek çözüm olduğunu vurguladı. Avrupa'da sıcaklık rekoru: 40 dereceyi aştı uzmanlardan kritik uyarı geldi Avrupa'da pek çok ülkede aşırı sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkilerken Almanya'da da yılın en sıcak günü yaşandı. Ülkede hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından ülkede, yılın en sıcak günü kaydedildi. Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.

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FOTOĞRAF 9 Yüksekova merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesi, son dönemlerde yaşadığı yılan korkusu nedeniyle evlerinde adeta diken üstünde yaşıyorlar. Öğle saatlerinde evin her tarafından çıkan yılanların özellikle halı ve yastık altı ile kapı aralarında görülmesi aileyi korkutuyor. 3 küçük çocuklarını yılanlardan dolayı akrabalarının evlerine gönderen aile, yılanların korkusuyla geceleri bile zor uyuyor. Evin her tarafından yılan çıktığını belirten ev hanımı Ayşe Oyman, “Bizde köye yakın bir yerde ev yaptık. İlk başlarda yılanlar yoktu. Son 2 senedir evimin her tarafından yılanlar çıkıyor. Bazen yemek yaptığım fırının üzerinde bile çıkıyorlar. Artık evimde çalışamaz hale geldim. Çocuklarım bazen evde oluyor, onlar da korkuyorlar. \" \"Bende onları arada bir akrabalarımıza gönderiyorum. Geceleri bazen yatamıyoruz, korkudan yatağımıza gelir diye. Ben gerçekten yetkililerden destek bekliyorum. Tek korkum çocuklarımdır. Her dakika panik içindeyiz. Artık başka ev istiyoruz. Çünkü bu ev artık yılan evine dönüşmüş durumda. Zaten maddi durumumuzda iyi değil. Bu korkudan artık kurtulmak istiyoruz” dedi. Köy Muhtarı Fevzi Oyman, ailenin kendisine bilgi verdiğini ifade ederek, “Çektiğimiz görüntüleri kaymakama, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile tarım ve orman müdürlüğü yetkililerine illettik.\" \" Bugün ekipler geldiler. Burada incelemelerde bulundular. Yılanları da burada sabah gördük. Ailenin durumu iyi değil. Bu yılanlı evde yaşamaları artık zor. İnşallah yetkililerimiz gerekli desteklerini sağlayacaklar aileye. Çünkü bu yılanlar evin her tarafından çıkıyor. İnşallah aileyi yeni eve kavuştururuz” ifadelerini kullandı. Bugün ekipler geldiler. Burada incelemelerde bulundular. Yılanları da burada sabah gördük. Ailenin durumu iyi değil. Bu yılanlı evde yaşamaları artık zor. İnşallah yetkililerimiz gerekli desteklerini sağlayacaklar aileye. Çünkü bu yılanlar evin her tarafından çıkıyor. İnşallah aileyi yeni eve kavuştururuz” ifadelerini kullandı. Bu evin her yerinden yılan fışkırıyor: Geceleri uyuyamıyoruz Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesine ait evin her tarafından çıkan yılanlar korkutuyor. BiP'te paylaş

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