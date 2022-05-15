Çay üreticisine müjde

İkizdere ve Çamlıhemşin’e çay fabrikası yapılacağını söyleyen Erdoğan, Karadeniz’in merakla beklediği yaş çay alım fiyatını da açıkladı: Üreticilerimiz çaylarını yüzde 75’e gelen artışla kilosu 7 liradan fabrikaya verebilecek.
İkizdere ve Çamlıhemşin’li çay üreticilerine de bir müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günde 100’er ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının inşaatları şu anda projeleriyle birlikte başladı. Bu fabrikalarımız önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Bu vesileyle Artvin Arhavili vatandaşlarıma uzun süredir bekledikleri OSB alanının kamulaştırılmasıyla ilgili müjde vermek istiyorum. Sanayi ve teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB’nin kamulaştırılması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdik. Artvinli yatırımcılarımızın altyapı ve üstyapı tesislerinin inşasıyla birlikte bu OSB’yi hızla ayağa kaldırarak bölgemizin en önemli üretim merkezleri haline getireceklerine inanıyorum” dedi.
Çay alım fiyatında yüzde 75 artış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü bir program uygulandığını söyledi. “Üretim ve istihdam tarafından işler planladığımız gibi gidiyor. Hayat pahalılığıyla mücadelemizi de bir yandan gelirleri artırarak diğer yandan enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz” diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:
REKLAM
“Trabzon’dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. Bugün buradan 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının yüzdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kg başına 3,87 idi. Bu yıl uygulanacak taban fiyatı yüzde 73’ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa, kg’da 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130’un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75’e gelen bir artışla kg’mı 7 liradan fabrikaya verebilecek.”