Çay üreticisine müjde

İkizdere ve Çamlıhemşin’li çay üreticilerine de bir müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günde 100’er ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının inşaatları şu anda projeleriyle birlikte başladı. Bu fabrikalarımız önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Bu vesileyle Artvin Arhavili vatandaşlarıma uzun süredir bekledikleri OSB alanının kamulaştırılmasıyla ilgili müjde vermek istiyorum. Sanayi ve teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB’nin kamulaştırılması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdik. Artvinli yatırımcılarımızın altyapı ve üstyapı tesislerinin inşasıyla birlikte bu OSB’yi hızla ayağa kaldırarak bölgemizin en önemli üretim merkezleri haline getireceklerine inanıyorum” dedi.

Çay alım fiyatında yüzde 75 artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü bir program uygulandığını söyledi. “Üretim ve istihdam tarafından işler planladığımız gibi gidiyor. Hayat pahalılığıyla mücadelemizi de bir yandan gelirleri artırarak diğer yandan enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz” diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

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“Trabzon’dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. Bugün buradan 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının yüzdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kg başına 3,87 idi. Bu yıl uygulanacak taban fiyatı yüzde 73’ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa, kg’da 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130’un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75’e gelen bir artışla kg’mı 7 liradan fabrikaya verebilecek.”

FOTOĞRAF 14 Rize’nin sembolü çaydan yola çıkılarak tasarlanan ve içerisinde devasa bir çay bardağı şeklinde bina bulunduran Çay Çarşısı projesinde sona gelindi. 23 milyona TL’ye ihalesi yapılan Çay Çarşısı projesinin şu anki maliyeti iki katını da geçerek 47 milyon TL’ye kadar ulaştı. Bölge halkının da dört gözle beklediği ve Doğu Karadeniz’in sembolü olmaya aday olan projede 7 katlı 29 metrelik çay bardağı şeklindeki binası ve bu binanın içerisinde ise içerisine kokularının daha şimdiden hapsedildiği 13 duyusu ile hizmet verecek olan 13D bir sinema da yer alıyor. Ayrıca bina içerisinde çay müzesi, nikah salonu ve restoran da bulunduran çay bardağı şeklindeki binanın dış aydınlatmalarının tamamlandı. Binanın içerisinde ki ince işçiliğin devam ettiği projede aynı zamanda çay bardağının etrafında da yöresel ürünlerin satışa sunulabileceği küçük işletmeler ve çay satış reyonları da yer alıyor. 25 dükkan ile çay severlerin farklı çayları tada bileceği projenin açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Projeye öncülük yapan Rize Ticaret Borsası’nın Genel Koordinatörü Hasan Önder, yöresel ürünlerin yanı sıra Çaykur Rizespor’un ürün satışı yapabileceği bir dükkanın da Çay Çarşısı içerisinde yer alacağını ifade ederek \"Proje hayata geçirilirken 23 milyon TL’ye ihale edildi. 20 milyonunu DOKAP’tan hibe şeklinde almıştık. Şu anki projenin maliyeti 47 milyon TL’ye ulaştığını ancak yeni marka yüzümüz, simgemiz bardağımız için 10-15 milyon TL gibi bir ekonomik desteğe ihtiyaç duyabileceğimizi ön görmekteyiz. Karadeniz’de bir cazibe merkezi gösterin derler, siz düşünürsünüz ve o dostumuz der ki Ordu’da teleferik şehre turist çekiyor derler. Gerçekten de doğru. Başka dediğimiz de o dostumuz diyor ki Samsun Atakum’da bölgeye turist çekiyor der. Biz Rize Çay Çarşımızın Rizemize çok daha farklı katkılar yapacağına inanıyoruz. Anzer Balı, Rize Kavurması, Feretiko gibi ürünlerimizi sergileyebileceğimiz 6 adet dükkanımız olacak. Çaykur Rizespor’umuza ürünlerini satabileceği bir dükkan ayırdık. İştirakçimiz olan Rize Belediyesi için, kadın kooperatiflerinin ürünlerini satabileceği bir alan tahsis ettik. Mimarisi ile fotoğraf karelerinde yer alacak değirmenimiz var\" dedi. Rize'de inşaatı devam eden Çay Çarşısı'nın içerisinde bulunan devasa çay bardağı şeklindeki bina, daha şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. Sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için yarışanlar, 29 metrelik çay bardağını farklı farklı açılardan çekerek ilginç fotoğraflar ortaya koymaya çalışıyor. Öyle ki Rize Belediyesi'nin hemen ön kısmında bulunan çaydanlık ile birlikte çekilen fotoğraflar, açısı ayarlandığında demliğin bardağı dolduruyormuş gibi görsel ortaya koyuyor. Tamamlanmasının 4 gözle beklendiği çay çarşısı projesinde, Rizeli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış için gün sayıyor.<br> Rize’nin 29 metrelik çay bardağı için geri sayı başladı Rize'nin 29 metrelik çay bardağı ile vizyon projesi olan Çay Çarşısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacağı gün için geri sayıyor.



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