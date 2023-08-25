Cezaevinde hafız oldular

Törende konuşan İl Müftüsü Yalçınkaya, cezaevi şartlarında hafız olmanın büyük bir başarı olduğunu belirtti.
Elmalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan 2 hükümlü, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında oluşturulan Manevi Rehberlik Birimi desteğiyle hafız oldu.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İlçe Müftüsü Cafer Daşkın, Cezaevi Müdürü Murat Tayman da katıldı.
- Törende konuşan İl Müftüsü Yalçınkaya, cezaevi şartlarında hafız olmanın büyük bir başarı olduğunu belirtti. Cezaevlerinde sağlanan eğitimlerin çok önemli olduğuna ifade eden Yalçınkaya, 'Bu hizmetler sayesinde cezaevleri hükümlüler için birer mektep, okul ve rehabilitasyon merkezi haline geliyor' dedi.
Ardından Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar ise ''Çağımızın Ceza Adalet Sistemi, hükümlünün cezasını çekmesi, toplumdan soyutlanıp hapsedilmesi fikri yerine, kişinin üretken, vatanına, milletine, devletine ve nihayetinde topluma faydalı insan yetiştirmek amacı üzerine kurulmuştur. Ceza İnfaz Kurumumuzda Eğitim Öğretim faaliyetlerinde temel amaç, hükümlü ve tutukluların toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, insan haklarına duyarlı kendine yetebilen, dengeli, ayrıca toplum normlarına uyumlu bireyler olarak salıverilmeleridir. İnsanlığın faydası için yapılan ve içinde emeğin olduğu her şey değerlidir. Bizler hükümlü arkadaşlarımızın bu güzel başarılarının buralarda değil, dışarda olmasını ne kadar temenni etsek de insanoğlunun hata yapabilen suç işleyebilen bir varlık olduğunu da unutmamak gerekiyor. Onun için her nerede olursa olsun insanın kendisine ve çevresine fayda sağlayacağı bir harfi bile öğrenmesi, zamanını boş geçirmemesi kendi kendine vereceği en büyük ödüldür. Aksini yapması da herhalde kendi kendine vereceği en büyük zarardır diye düşünüyorum.'' sözleriyle hafız olan hükümlüleri tebrik etti.