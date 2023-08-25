Cezaevinde hafız oldular

Ardından Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar ise ''Çağımızın Ceza Adalet Sistemi, hükümlünün cezasını çekmesi, toplumdan soyutlanıp hapsedilmesi fikri yerine, kişinin üretken, vatanına, milletine, devletine ve nihayetinde topluma faydalı insan yetiştirmek amacı üzerine kurulmuştur. Ceza İnfaz Kurumumuzda Eğitim Öğretim faaliyetlerinde temel amaç, hükümlü ve tutukluların toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, insan haklarına duyarlı kendine yetebilen, dengeli, ayrıca toplum normlarına uyumlu bireyler olarak salıverilmeleridir. İnsanlığın faydası için yapılan ve içinde emeğin olduğu her şey değerlidir. Bizler hükümlü arkadaşlarımızın bu güzel başarılarının buralarda değil, dışarda olmasını ne kadar temenni etsek de insanoğlunun hata yapabilen suç işleyebilen bir varlık olduğunu da unutmamak gerekiyor. Onun için her nerede olursa olsun insanın kendisine ve çevresine fayda sağlayacağı bir harfi bile öğrenmesi, zamanını boş geçirmemesi kendi kendine vereceği en büyük ödüldür. Aksini yapması da herhalde kendi kendine vereceği en büyük zarardır diye düşünüyorum.'' sözleriyle hafız olan hükümlüleri tebrik etti.