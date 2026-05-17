Çin dönüşü hediyeler çöpe atıldı

New York Post (NYP) gazetesi Beyaz Saray muhabirinin aktardığı bilgilere göre, ABD heyeti Çin ziyareti dönüşünde havalimanında olağanüstü siber güvenlik protokolleri uyguladı. Casusluk ve siber sızma riskini sıfıra indirmek amacıyla, Çinli ev sahipleri tarafından verilen tüm hediyelik eşyalar, anı objeleri, yaka iğneleri ve akreditasyon kartları uçağa binmeden önce havalimanındaki çöp kutularına atıldı. NYP muhabiri, heyet üyelerinin bu önlemleri, siber güvenlik uzmanları ve istihbarat servislerinin kalemler, şarj cihazları veya rozetler içine bile gizli dinleme cihazları yerleştirilebileceği yönündeki uyarıları üzerine aldı. Bu kapsamda, ziyaret sırasında da dijital iletişimin kısıtlandığını vurgulayan NYP muhabiri, bilgi akışı basılı kağıtlarla sağlandığını öne sürdü.

Trump’ın Çin ziyaretini ana başlıklarından biri Çin’in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan oldu. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Çin ile harika ticari anlaşmalar yaptığını söyleyen Trump, gazetecilerin “Çin, Tayvan’a saldırırsa müdahale edecek misiniz?” sorusuna, “Bunu Şi Jinping (Çin Devlet Başkanı) de sordu. Bu sorunun cevabını sanırım benden başka kimse bilmeyecek” diye konuştu. Trump, dün Fox News’e verdiği röportajda Tayvan meselesinin geçmişteki ABD Başkanları’nın hataları yüzünden büyüdüğünü söyleyerek, “Çin çok büyük ve güçlü bir ülke. Tayvan ise çok küçük bir ada. Orası Çin’e sadece 59 mil uzaklıkta. Biz ise 9 bin 500 mil uzaktayız. Bu biraz zor bir problem. 9 bin 500 mil uzaklıkta savaş istemiyoruz” cümlelerini kullandı.