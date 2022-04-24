Çocuğunun doğum gününü kutlamaya gitmişti: Munzur Çayı’na düşüp hayatını kaybetti

30 kişilik fotoğrafçı grubuyla gelen sınıf öğretmeni Esra Kartal da \"Buraya geldik ve Ada'nın rengarenk elbisesini giymiş halini gördük. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel kareler çektik. Bu anları fotoğrafladığım için çok mutluyum\" dedi. Özlem Avcı ise 7-8 aydır Van'da olduğunu ve fotoğraf çekmek için Ada'nın bu halini beklediğini belirterek, \"Ve Ada şu an harika görünüyor. Göl, martılar, çiçekler çok güzel ve çok güzel kareler çektik. Çok mutluyum\" diye konuştu.