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Gündem Çocuğunun doğum gününü kutlamaya gitmişti Munzur Çayına düşüp hayatını kaybetti
TUNCELİ

Çocuğunun doğum gününü kutlamaya gitmişti: Munzur Çayı’na düşüp hayatını kaybetti

Tunceli’de Munzur Gözeleri’nde ayağı kayarak suya düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının kafasını çarpması sonucu beyin kanamasından öldüğü öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Çocuğunun doğum gününü kutlamaya gitmişti: Munzur Çayı’na düşüp hayatını kaybetti
Çocuğunun doğum gününü kutlamaya gitmişti: Munzur Çayı’na düşüp hayatını kaybetti

Tunceli’de Munzur Gözeleri’nde ayağı kayarak suya düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının kafasını çarpması sonucu beyin kanamasından öldüğü öğrenildi.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ


Olay, Ovacık İlçesi Munzur Gözeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuğunun doğum gününü kutlamak için gözelere giden Ayşen Gür (63) su kıyısında yürürken dengesini kaybederek düştü. Düşme esnasında kafasını taşlara çarpan Gür, için bölgeye sağlık ekibi istendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Gür’ün hayatını kaybettiği öğrenildi.


Gür’ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taksim’de sokak köpeği paniği: İranlı kız çocuğunu burnundan ısırdı
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Olay, saat 12.00 sıralarında Taksim Atatürk anıtında meydana geldi. Anıtın önünde köpek olduğunu gören 3 yaşındaki kız çocuğu sevmeye başladı.
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Çocuk köpeği sevdiği sırada birdenbire köpek burnundan ısırdı.
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Korku içinde ağlayan çocuğu ailesi köpekten uzaklaştırırken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi.
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Köpek ise o sırada anıtın önüne uzanarak uyumaya başladı.
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Çocuk ailesi tarafından aşı olması için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, sahipsiz köpek için Veteriner Müdürlüğü’ne haber verildi.
Taksim’de sokak köpeği paniği: İranlı kız çocuğunu burnundan ısırdı
Taksim'de bir sokak köpeği, 3 yaşındaki İran uyruklu kız çocuğunu çocuğu burnundan ısırdı. Korku içinde ağlayan çocuğu ailesi apar topar hastaneye götürdü.

Her yıl binlerce turist akın ediyor: Fotoğraflarıyla büyüledi
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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi kilise, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ayrı bir güzelliğe kavuştu. Van Gölü'nün turkuaz rengi ile Artos Dağı'nın karla kaplı görüntüsü de oluşan manzaraya eklenince, Akdamar Adası fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçı bölgeye gelirken, İranlı turistler de manzaranın tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çekti.
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Fotoğrafçı Murat Doğan, pandemi nedeniyle 2 yıldır Akdamar Adası'na gelemediklerini belirterek, \"Baharın gelişiyle birlikte badem ağaçlarının açması, görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf sanatçıları olarak dört gözle bugünü bekliyorduk. Dağlarda kar var; gölün mavisi, çiçeklerin rengi, fotoğrafçılar için bulunmaz nimet. Özellikle bu hafta ve önümüzdeki hafta ada fotoğrafçı akınına uğruyor\" dedi.
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30 kişilik fotoğrafçı grubuyla gelen sınıf öğretmeni Esra Kartal da \"Buraya geldik ve Ada'nın rengarenk elbisesini giymiş halini gördük. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel kareler çektik. Bu anları fotoğrafladığım için çok mutluyum\" dedi. Özlem Avcı ise 7-8 aydır Van'da olduğunu ve fotoğraf çekmek için Ada'nın bu halini beklediğini belirterek, \"Ve Ada şu an harika görünüyor. Göl, martılar, çiçekler çok güzel ve çok güzel kareler çektik. Çok mutluyum\" diye konuştu.
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Her yıl binlerce turist akın ediyor: Fotoğraflarıyla büyüledi
Vanın Gevaş ilçesinde her yıl binlerce turist ziyaret ettiği Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açması ile ayrı bir güzelliğe büründü. Oluşan manzaraya Van Gölü'nün turkuaz rengi ile Artos Dağı'nın karla kaplı görüntüsü de eklenince, bölge fotoğrafçıların akınına uğradı.


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