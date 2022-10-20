Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde sona gelindi

Hem bölgeye has, hem de doğal ekosistemde yetişen birçok bitkinin olduğunu belirten Altıkardeş, şunları kaydetti:



\"Biz burada bu bitkilerin özlerinden yararlanabileceğimiz şekilde ürünler elde ediyoruz. Kozmetik ürünleri elde ediyoruz. Ziraat ve kimya mühendisleriyle araştırmalar, denemeler yapıyoruz ve özellikle kozmetik alanında yenilikçi yaklaşımla ilerliyoruz. Şu anda en fazla asetonsuz aseton, yani insanları rahatsız etmeyen, ojeleri çıkartırken kullanılan sıvının kokusunu önleyecek şekilde bir aseton geliştirdik. Araştırmalarımız devam ediyor.\"