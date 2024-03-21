Çorum L tipi cezaevinde bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı: 12 kişi hastanelik oldu

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, mal beyanı sonrası muhalif kanadın başlattığı algı operasyonuna cevap verdi. Altınok, CHP yandaşı Murat Ağırel'in kendisine yönelik ortaya attığı, "TOGO Kuleleri’nde Sinan Aygün ile ortak olduğu" ve "Antalya'da 600 evi bulunduğu" iddialarını yalanladı. İddiaların seçim sürecinde kasıtlı olarak ortaya atıldığını ifade eden Altınok, Ağırel hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.