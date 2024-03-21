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Çorum L tipi cezaevinde bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı: 12 kişi hastanelik oldu

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuru ve 9 mahkum hastaneye kaldırıldı. Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek inceleme yaptı.

07:01 - 21/03/2024 Perşembe
AA
Mahkumların getirildiği sırada hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Mahkumların getirildiği sırada hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Alınan bilgiye göre, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.


Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi.


12 kişi, jandarmaya ait araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Mahkumların getirildiği sırada hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.


Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek inceleme yaptı.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da hastaneye gelerek dumandan etkilenenlerin durumu hakkında bilgi aldı.




#Çorum L tipi cezaevi
#Yangın
#Mahkum
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