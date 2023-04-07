|
Reklam
Reklam
Gündem

Çorum’da bir binaya silahlı saldırı düzenlendi

Çorum'da bir binaya silahlı saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, otomobille Yavruturna Mahallesi Atayur 3. Sokak'a gelen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir apartmana pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

08:03 . 7/04/2023 Cuma
AA
Çorum

Çorum

Çorum'da bir binaya silahlı saldırı düzenlendi.


Alınan bilgiye göre, otomobille Yavruturna Mahallesi Atayur 3. Sokak'a gelen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir apartmana pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.


İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, mermilerin bir depremzede ailenin yaşadığı dairenin penceresine isabet ettiği, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.


Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.



#Çorum
#Saldırı
#Polis
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.