Çorum'da deprem meydana geldi

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci el konutlar için de bir projenin yolda olduğunu açıkladı. "İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Planlama çalışmaları sürüyor, somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Önceliği ilk evini alacaklara ve yeni konut arzına veriyoruz. Bununla birlikte üretim ve istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım." ifadelerini kullandı.