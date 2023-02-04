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Çorum'da deprem meydana geldi

Çorum'un Laçin ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09:25 . 4/02/2023 Cumartesi
Diğer
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

AFAD'ın verilerine göre; saat 09:03'te merkez üssü Çorum'un Laçin ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.15 km olarak belirlendi.




#AFAD
#Çorum
#deprem
2 saat önce
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Çorum'da deprem meydana geldi
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