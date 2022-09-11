Çorum'da feci kaza: Henüz yaşına girmemiş bebekten geriye koltuğu kaldı.

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Bilecik’e üç yeni fabrika: 8,2 milyar TL yatırımla 3 bin 970 kişiye iş

Yurt dışından gelen siparişlere cevap vermeye çalışan iş adamları, yeni yatırımlara hız verdi. Bilecik’te dün üç fabrikanın temeli atıldı. Toplam yatırım bedeli 8,2 milyar lirayı bulan üç fabrika 3 bin 970 bin kişiye istihdam sağlayacak. Elginkan Holding’in Söğüt’te iki yılda inşa edeceği fabrika Türkiye’nin en büyük vitrifiye ve karo seramik üretim merkezi olacak.