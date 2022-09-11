Gündem Çorumda feci kaza Henüz yaşına girmemiş bebekten geriye koltuğu kaldı
ÇORUM

Çorum'da feci kaza: Henüz yaşına girmemiş bebekten geriye koltuğu kaldı

Çorum'da otomobilin elektrik direğine çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir baba ile henüz yaşına girmemiş bebeği hayatını kaybetti, kardeşi, eşi ve akrabası yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çorumda feci kaza: Henüz yaşına girmemiş bebekten geriye koltuğu kaldı
Çorum'da feci kaza: Henüz yaşına girmemiş bebekten geriye koltuğu kaldı.

Hüseyin Gazi Tütüncü idaresindeki 19 TA 958 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Bayat Gediği mevkisinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle üç parçaya ayrılan otomobilin bazı parçaları, kaza yerinden yaklaşık 50 metre uzaklığa fırladı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta bulunan sürücünün eşi Nisanur Tütüncü, oğulları Göktuğ Tütüncü, kardeşi Engin Tütüncü ile akrabası Bedirhan Koca ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan henüz yaşına girmemiş Göktuğ Tütüncü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çorumda feci kaza

Çorum'da feci kaza

​Henüz yaşına girmemiş bebekten geriye koltuğu kaldı.
Program belli oldu

Program belli oldu

​Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de.
İzmirin işgaliyle ilgili konuşmasında Osmanlıyı suçlayan CHPli Tunç Soyer suçu Atatürke attı: Nutuktan ilham aldım

​Bozcaada açıklarında ticari gemiye taciz ateşi açtılar.

​Soyer'in skandal sözlerine sahip çıktı

Seferler aksadı: Vatandaş yine yolda kaldı.

'​Ya soy ya kan uyuşmazlığı var'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.