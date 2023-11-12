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Çorum’da feci kaza: Otomobil TIR'ın altına girdi

Çorum’un Alaca ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

09:11 - 12/11/2023 Pazar
IHA
Çorum

Çorum

Kaza, Çorum-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde olan G.A. (40) yönetimindeki 61 K 1078 plakalı TIR Zile Kavşağı’nda Recep Ekşi yönetimindeki 06 REU 16 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Recep Ekşi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ekşi’nin cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#Çorum
#Kaza
#Kamyon
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