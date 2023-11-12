Çorum’da feci kaza: Otomobil TIR'ın altına girdi

Kaza, Çorum-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde olan G.A. (40) yönetimindeki 61 K 1078 plakalı TIR Zile Kavşağı’nda Recep Ekşi yönetimindeki 06 REU 16 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Recep Ekşi hayatını kaybetti.