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Çorum'da feci kaza: TIR ve iki otomobil çarpıştı! Ölümden döndüler

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ve 2 otomobilin çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

10:34 - 6/04/2024 Cumartesi
AA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.


Şahin Y. idaresindeki 33 NFE 34 plakalı tır, Zile Kavşağı'nda Metin A'nın kullandığı 06 AE 1201 plakalı otomobil ve Erdal Y'nin kullandığı 06 FL 7415 plakalı otomobille çarpıştı.


İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 9 kişi yaralandı

Kazada, sürücü Erdal Y. ile otomobillerde bulunan Göktuğ Y, Muhammed Y, İmran Y, Elif A, Emine A, Buse A, Azra A. ve Nisa A. yaralandı.


Sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İmran Y. buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



#Çorum
#trafik
#kaza
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