Çorum'da feci kaza: TIR ve iki otomobil çarpıştı! Ölümden döndüler

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bozova ilçesinin Çakmaklı Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti. Kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk ediliyor.