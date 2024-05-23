Alınan bilgiye göre, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Zeki Aksakal ile Nuri Yalçınkaya aynı gün vefat etti.
Morgdaki işlemlerin ardından Nuri Yalçınkaya'nın cenazesi, yanlışlıkla Zeki Aksakal'ın ailesine teslim edildi.
Dün öğle namazını müteakip Sebilullal Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Alaca Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Soruşturmada, Aksakal ile Yalçınkaya'nın cenazelerinin karıştığının belirlenmesi üzerine savcılık izniyle mezar açılarak, Yalçınkaya'nın cenazesi çıkarıldı.