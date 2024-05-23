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Filmleri aratmayan olay: Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp hastane morguna konuldu

Çorum'da filmleri aratmayacak bir olay meydana geldi. Alaca ilçesinde defnedilen cenazenin farklı kişiye ait olduğunun ortaya çıkması üzerine mezar açılarak alınan cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

00:25 - 23/05/2024 Perşembe
AA
Arşiv - Çorum'da yanlış aileye verilen cenaze, mezardan çıkarılıp hastane morguna konuldu.
Arşiv - Çorum'da yanlış aileye verilen cenaze, mezardan çıkarılıp hastane morguna konuldu.

Alınan bilgiye göre, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Zeki Aksakal ile Nuri Yalçınkaya aynı gün vefat etti.

Morgdaki işlemlerin ardından Nuri Yalçınkaya'nın cenazesi, yanlışlıkla Zeki Aksakal'ın ailesine teslim edildi.

Dün öğle namazını müteakip Sebilullal Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Alaca Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Bugün cenazeyi teslim almak için hastaneye giden Nuri Yalçınkaya'nın ailesi ise morgda kendilerine verilen cenazenin Yalçınkaya'ya ait olmadığını fark edince adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, Aksakal ile Yalçınkaya'nın cenazelerinin karıştığının belirlenmesi üzerine savcılık izniyle mezar açılarak, Yalçınkaya'nın cenazesi çıkarıldı.

Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

'Deliler Mezarlığı' kayıp: Sultan 2'nci Bayezid tarafından yaptırılmıştı

Edirne'de 15'inci yüzyıldan 20'inci yüzyılın başlarına kadar hizmet veren Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi'nde tedavi gören akıl hastalarının, külliyenin yanında oluşturulan 'Deliler Mezarlığı'na defnedildiği belirlendi. Edirneli sağlık tarihi araştırmacısı Ayşenur Bayatlı, mezarlığın zamanla çevresel faktörlere bağlı olarak yok olduğuna dikkat çekip, "20'nci yüzyılın başlarından sonra artık modern hastaneler yapılmaya başladıktan sonra Külliye önemini kaybediyor ve burası da işlevselliğini yitiriyor. Zamanla da hem bu sebeple, hem de nehirdeki taşkınlardan dolayı mezar taşları yerinden oynuyor, kayıyor ve kayboluyor, bu alan yok oluyor. Günümüzde sadece bu şekilde varlığını biliyoruz" dedi.


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