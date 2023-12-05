Çorum'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde saat 13:00'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 12 km olarak açıklandı.
#Çorum
#deprem
#AFAD
15 dakika önce
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde saat 13:00'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 12 km olarak açıklandı.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Aşgınan Geçen Dolu Dolu 4 Yıl” tanıtım toplantısında kamuoyunun karşısına çıktı. Göreve geldikleri günden beri yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Aşgın yeni dönemin de sinyallerini vererek “Yapacak daha çok işimiz var” dedi.
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