Çorum'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Aşgınan Geçen Dolu Dolu 4 Yıl” tanıtım toplantısında kamuoyunun karşısına çıktı. Göreve geldikleri günden beri yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Aşgın yeni dönemin de sinyallerini vererek “Yapacak daha çok işimiz var” dedi.