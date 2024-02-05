Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin birinci yılında, yürek yakan hikayeler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Mehmet Demir. Demir, 6 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yaparken bin 50 kişinin kurtarılmasını sağladı. Ancak, Mehmet Demir oğlu Muhammed Nejat'ın (14) enkaz altında kaldığını öğrenmesine rağmen görev yerini terk etmedi. O gecenin kendisi için bir sınav olduğunu belirten Demir, “Rabb'ime şükürler olsun evladım Kur'an kursunda, ilim yolunda şehit oldu yeğenimle birlikte” dedi. Acı detay sonra ortaya çıktı.Meğer yıllar önce sosyal medya hesabından paylaşmış...