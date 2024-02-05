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Çorum'da korkutan deprem

Son dakika... Çorum'un İskilip ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:12 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Çorum'da deprem meydana geldi.
Çorum'da deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada,
Çorum'un İskilip ilçesinde saat 14.46'da 3.6 deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 13.75 kilometre olarak açıklandı.

Kahramanmaraş'ta yüzlerce kişiyi kurtarmıştı: Acı detay ortaya çıktı! Meğer oğlunu enkaz altında bırakıp...
Kahramanmaraş'ta yüzlerce kişiyi kurtarmıştı: Acı detay ortaya çıktı! Meğer oğlunu enkaz altında bırakıp...

Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin birinci yılında, yürek yakan hikayeler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Mehmet Demir. Demir, 6 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yaparken bin 50 kişinin kurtarılmasını sağladı. Ancak, Mehmet Demir oğlu Muhammed Nejat'ın (14) enkaz altında kaldığını öğrenmesine rağmen görev yerini terk etmedi. O gecenin kendisi için bir sınav olduğunu belirten Demir, “Rabb'ime şükürler olsun evladım Kur'an kursunda, ilim yolunda şehit oldu yeğenimle birlikte” dedi. Acı detay sonra ortaya çıktı.Meğer yıllar önce sosyal medya hesabından paylaşmış...

#Çorum
#İskilip
#Deprem
35 dakika önce
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