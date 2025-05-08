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Çorum'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Çorum'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

08:028/05/2025, Perşembe
AA
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Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada sürücü ile yaya yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ö.F.B. idaresindeki 19 AFJ 362 plakalı motosiklet, Ulukavak Mahallesi Atalay Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan S.A'ya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

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