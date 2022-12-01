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Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan kişi polisin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan yaşlı bir kişinin trafik polisince Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi AA
Çorumda nefes borusuna yemek kaçan kişi polisin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
O anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir lokantada yaşlı arkadaşıyla yemek yiyen bir kişi, nefes borusuna yemek kaçan arkadaşının nefes alamadığını fark ederek müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada yan masada bulunan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bünyamin Temiz, yerinden kalkarak yaşlı adamın yanına gitti.

Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan kişi polisin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
OYNAT 01:09
Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan kişi polisin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan yaşlı bir kişinin trafik polisince Heimlich manevrasıyla kurtarılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir lokantada yaşlı arkadaşıyla yemek yiyen bir kişi, nefes borusuna yemek kaçan arkadaşının nefes alamadığını fark ederek müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yan masada bulunan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bünyamin Temiz, yerinden kalkarak yaşlı adamın yanına gitti. Polis memuru Temiz, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği yaşlı kişiyi yeniden nefes almasını sağlayarak kurtardı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Polis memuru Temiz, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği yaşlı kişiyi yeniden nefes almasını sağlayarak kurtardı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

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