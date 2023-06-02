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Çorum'da şiddetli sağanak: 250 evi su bastı

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çorum Belediyesi ekipleri, sağanak ve dolu nedeniyle su basan yaklaşık 250 ev ve iş yerine müdahale etti.

17:46 . 2/06/2023 Cuma
AA
Çorum'da sağanak yağış etkili oldu, 250 ev ve iş yerlerini su bastı.

Çorum'da sağanak yağış etkili oldu, 250 ev ve iş yerlerini su bastı.

Çorum'da yoğun sağanak yağışın etkili olmasının ardından 250 personel, 200 araç ve ekipmanla, su basan ev ve iş yerlerine müdahalede bulundu.

Gece boyunca çalışan ekipler, su baskını ihbarı gelen noktalarda çalışmalarını tamamladı.

Ekipler ayrıca tıkanan mazgalları da temizleyerek, olası yağışlara karşı tedbir aldı.

Çorum'un bazı ilçe belediyelerinden de kent merkezindeki çalışmalara iş makinesi desteği sağlandığı belirtildi.

Öte yandan, AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Çorum'da dün etkili olan sağanak sonucu metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağış düşmüştü.


#Çorum
#Sağanak
#AFAD
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