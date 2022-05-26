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Çorum'da tarihi eser operasyonu: Dört gözaltı

Çorum'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Helenistik dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, dört şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Çorumda tarihi eser operasyonu: Dört gözaltı
Operasyonda yakalanan eserler.

Sungurlu ilçesinde dört kişinin ellerinde bulunan tarihi niteliği olan eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan dört şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen dört altın sikke, bir gözyaşı şişesi, yedi haç, 22 yüzük, bir erkek heykel figürü, bir kadın heykel figürü, 677 farklı ebat ve şekillerde sikke ile 60 farklı ebat ve şekillerde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler de gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

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