|
Reklam
Reklam
Gündem

Çorum’da tartışan iki çocuktan biri tüfekle vurularak yaralandı

Çorum'da iki çocuk arasında çıkan tartışmada çocuklardan biri pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

08:24 . 7/04/2023 Cuma
AA
Çorum

Çorum

Çorum'da iki çocuk arasında çıkan tartışmada çocuklardan biri pompalı tüfekle vurularak yaralandı.


S.B.(16), önceden tartışma yaşadığı A.C.E'yi (16)’yi Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarı yakınlarında pompalı tüfekle ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı A.C.E, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. S.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



#Çorum
#Saldırı
#Polis
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.