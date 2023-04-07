Çorum’da tartışan iki çocuktan biri tüfekle vurularak yaralandı

Çorum'da bir binaya silahlı saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, otomobille Yavruturna Mahallesi Atayur 3. Sokak'a gelen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir apartmana pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.