Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Çorum'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Çorum'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

07:556/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Zeybek için evinin önüne yumurta bıraktıkları ve yumurtaların aynı yerinde durduğu öğrenildi.
Zeybek için evinin önüne yumurta bıraktıkları ve yumurtaların aynı yerinde durduğu öğrenildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hafize Zeybek evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi'ndeki apartmanda komşuları, kapıya bıraktıkları yumurtaların Zeybek tarafından alınmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Zeybek'i hareketsiz yatarken buldu.


Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Zeybek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Burada yapılan ilk incelemede, Zeybek'in cenazesinde herhangi kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.



#Çorum
#Sungurlu
#yaşlı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?