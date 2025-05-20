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Çorum'da yangın paniği: Yoğun duman görenler itfaiyeye haber verdi

Çorum'da yangın paniği: Yoğun duman görenler itfaiyeye haber verdi

07:4720/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
IHA
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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum'da 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Çorum'daki olay, Buharaevler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Çorum
#Buharaevler Caddesi
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