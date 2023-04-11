Çorum’da yatırımlar hız kesmiyor

Çorum Belediyesi, vatandaşa hizmet noktasında birçok yatırım ve projeyi devreye sokarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Dolu dolu geçen 4 yıl içerisinde Çorum için aşkla çalıştık. Çorum’un çehresini değiştiren önemli çalışmalara imza attık” dedi. Ulaşımdan altyapıya, temizlikten yeşil alan çalışmalarına, kültürel belediyecilikten spor yatırımlarına, tarihi dokuyu ayağa kaldıran önemli çalışmalardan kentsel dönüşüme kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Büyük bir aşk ve heyecanla Çorum’umuzu geleceğe taşıyoruz. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden Çorum Yüzyılını yazıyoruz” dedi.

PROJELER TEK TEK HAYATA GEÇİRİLDİ

4 yıllık süre içerisinde; Çimento Fabrikası arazisinin satın alınması, Dikiciler Arastası restorasyonu, Velipaşa Hanı restorasyonu, Çorum Şehitliği’nin yenilenmesi, Çöplü Arastası cephe sağlıklaştırma çalışmaları, Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet binasının yapımı, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Güneş Enerji Santrali, Halket Kombinası, Biokütle Enerji Tesisi, Koçhisar İsale Hattı, Mahalle Spor Salonları, Refakatçi Misafirhanesi, Mobil İkram Aracı, Mimar Sinan Düğün Salonu, Çoruminia, Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi, Hanımeli Yöresel Satış Noktaları, Çorbis ve tazı, Güpür Hamamı’nın satın alınması, Yeni Şehir Stadyumu, Yeni Belediye Binası, Mor Taksi, Nizami Sentetik Çim Sahalar, Yarı Olimpik Yüzme Havuzları, Semt Sahaları ve daha pek çok proje ile 4 yılda 320 bin ton asfalt, 200 bin metre altyapı çalışmaları hayata geçirildi. Temeli atılan ve yapımına başlanan Bedesten ve yer altı çok katlı otopark, spor temalı millet bahçesi, hayvan hastanesi, güreş eğitim merkezi, kale kentsel dönüşümü, kültür yolu projesi, tarihi çorum meydanı gibi projeler de hızla devam ediyor.

BORÇLAR ÖDENDİ GELİR YÜZDE 80 ARTTI

Çorum Belediyesi, Başkan Aşgın’ın göreve geldiği günden beri mali disipline yönelik yaptığı yatırımlarla daha fazla yatırım yapan, gelirlerini artıran bir belediye haline geldi. Yaptıkları çalışmalarla hizmetlerin sayısını ve kalitesini daha da artırdıklarının altını çizen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu başarının hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan meclis üyelerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Belediye meclisinin nisan ayı toplantısında, göreve geldiklerinde yaptıkları stratejik planın 3. yılını değerlen-dirdiklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Gelir bütçemizi çok önemli bir oranda artırdık. Göreve geldiğimiz günden beri aşkla çalışıyor, Çorum’umuz için gece gündüz demiyoruz. 2021 yılına göre 2022 bütçe gelirlerini yüzde 80 artırdık. Daha fazla hizmet, daha fazla yatırım, hemşehrilerimizin hak ettiği daha çalışmaları daha çok hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbalkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın (solda).

İlk günkü aşkla çalışmaya devam

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bunları yaparken Cumhurbaşkanı’mızın bize sürekli dile getirdiği temel ilkelerimiz vardı. Tevazu, samimiyet ve gayret ile önce memleket önce millet. Bu ilkeler doğrultusunda ilk günlü aşk ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.











