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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev çalışma yemeğinde görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı sonrasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev çalışma yemeğinde görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan - İlham Aliyev

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev, daha sonra birlikte Ricosta Otel'deki çalışma yemeğine geçti.

Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticisine müjde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticisine müjde
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgenin başlıca gelir kaynağı olan yaş çayın alım fiyatlarının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı, yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si ülkemizde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si ülkemizde
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si Türkiye'de. Ülkemizde toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rize-Artvin Havalimanı'nda
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rize-Artvin Havalimanı'nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak 'TUR' ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Rize'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Rize'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapmak için havalimanına geldi.

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