Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev çalışma yemeğinde görüştü

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev, daha sonra birlikte Ricosta Otel'deki çalışma yemeğine geçti.
Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı.
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev, daha sonra birlikte Ricosta Otel'deki çalışma yemeğine geçti.
Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.