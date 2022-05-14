Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev çalışma yemeğinde görüştü

Dünya

Nekbe Günü gösterilerini yasaklayan Almanya'ya Hamas'tan tepki: İfade özgürlüğüne karşı açık bir saldırı

İsrail Devleti'nin bağımsızlık ilanını ve ardından gelişen olayları nitelemek için kullanılan Nekbe Günü bu sene yıldönümünde Almanya'da yasaklandı. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yasağı ilişkin yaptığı açıklamada ''Bu faaliyetlerin engellenmesi, fikir ve ifade özgürlüğüne karşı açık bir saldırı ve çifte standart politikasına bağlılıktır." ifadesini kullandı.