Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında çeşitli alanlar 17 anlaşmaya imza atıldı. Konuşmasında Gazze konusunda Mısır ile Türkiye'nin ortak tavır sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemde. Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümü için düzenli istişarelerde mutabık kaldık. Gazze'de suç işleyen İsraillilerin mahkemelerde hesap vermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil mahkeme salonlarıdır" dedi. Sisi ise Türkiye'nin Filistin meselesindeki çabasına desteklerinin tam olduğunu belirterek "Filistin devleti resmen tanınmalı" dedi.