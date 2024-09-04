Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı.
Günübirlik ziyaret sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi taşıyan uçak, saat 19.19'da Ankara'dan hareket etti.
Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti.
Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmiş ve toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma imzalanmıştı.