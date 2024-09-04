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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, günübirlik olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sisi, daha sonra onuruna verilen yemeğe katıldı. Temaslarını tamamlayan Sisi, uçağıyla saat 19.19'da Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'yi uğurlarken Rabia işareti yapması dikkat çekti.

20:14 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı.

Günübirlik ziyaret sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi taşıyan uçak, saat 19.19'da Ankara'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti.

Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmiş ve toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma imzalanmıştı.


Külliye'de Erdoğan-Sisi zirvesi: 'Filistin devleti resmen tanınmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında çeşitli alanlar 17 anlaşmaya imza atıldı. Konuşmasında Gazze konusunda Mısır ile Türkiye'nin ortak tavır sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemde. Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümü için düzenli istişarelerde mutabık kaldık. Gazze'de suç işleyen İsraillilerin mahkemelerde hesap vermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil mahkeme salonlarıdır" dedi. Sisi ise Türkiye'nin Filistin meselesindeki çabasına desteklerinin tam olduğunu belirterek "Filistin devleti resmen tanınmalı" dedi.


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