Külliye'de Erdoğan-Sisi zirvesi: 'Filistin devleti resmen tanınmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi 'yi karşıladı.





17 anlaşma imzalandı





Sisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törenle Türkiye ve Mısır arasında 17 anlaşmaya imza atıldı.









İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Kahire ziyaretim ilişkilerimizde dönüm noktası oldu. Mısırlara ortak geçmişe sahibiz. Önümüzdeki sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkilerimizi sürekli güçlendiriyoruz. Mısır'la ilişkileri ileriye taşıyoruz. Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere Mısır'la enerji iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Hedef 15 milyar dolarlık ticari hacim.





İş adamlarımız 3 milyar dolara yakın yatırımlarıyla Mısır ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Mısırlı yatırımcıları da ülkemize bekliyoruz.









'Ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileri'





Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemde. Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümü için düzenli istişarelerde mutabık kaldık.





Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahip. 11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi, kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların engelsiz akışı önceliğimiz olmaya devam ediyor. Gazze'ye yardımların yüzde 32'si Türkiye'den gitti. Türk Kızılayı ile AFAD ile iş birliği içinde hareket eden Mısır makamlarına teşekkür ediyorum. İsrail, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyerek işlediği suçlara yenisini ekliyor. İsrail yönetimi bomba yağdırarak kıramadığı direniş azmini, Filistin halkını açlığa, susuzluğa mahkum ederek kırmaya çalışmaktadır. Ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir. Mısır müzakerelere arabuluculuk yapıyor. Biz de bu sürece Dışişleri Bakanlığımız ve MİT ile destek veriyoruz ancak İsrail tarafının engelleyici tutumu devam ediyor.









"Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddediyoruz"





Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi çok net söylemek isterim. İsrail üzerindeki baskıların artırılması noktasında da elimizden geleni yaptık. Güney Afrika'nın UAD'da açtığı davaya müdahillik başvurumuzu ilettik. Gazze'de suç işleyen İsraillilerin mahkemelerde hesap vermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, mahkeme salonlarıdır. Bazı ülkeler hala İsrail'e kayıtsız destek sağlayarak işlenen suçlara ortak oluyorlar.





"Türkiye'ye desteğimiz tam"





İşte Sisi'nin açıklaması;





Sözümün başında bana karşı gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Birçok alanda ortak adım atma kararı aldık. İki ülke arasındaki ticaretin artırılması ortak hedefimiz arasında. Türk yatırımcılara sunduğumuz olanaklar da önemli husustur.





Gazze'ye gönderilen yardımları ulaştırmak için elimizden geleni yapmaktayız.





Filistin devleti resmen tanınmalı. Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü diplomasiye desteğimiz tam, bunu sağlamalıyız.





Suriye meselesini de ele aldık. Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.





17 anlaşmanın detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi huzurunda imzalanan 17 anlaşma şöyle:





"- Yeni İdari Başkent Endüstri Parkının Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı





Yeni Ekim Şehrinde Endüstri Parkının Geliştirilmesi İçin Arazi Tahsis Sözleşmesi





Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Rekabet Kurumu Arasında Rekabet Politikası Alanında Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Mısır Ulusal Demiryolları Arasında Demiryolu Sektöründe İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı





Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında İşbirliği ve Kapasite Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Mali ve Ekonomik Konularda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı Arasında Çalışma ve İstihdam Alanında Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı





Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Mısırlı Gurbetçiler Bakanlığı Arasında Mutabakat Muhtırası"











